Ekonomi Tatile çıkacaklara ucuz yakıt uyarısı Yolculuğunuz kabusa dönüşebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tatile çıkacaklara ucuz yakıt uyarısı: Yolculuğunuz kabusa dönüşebilir!

Tatile çıkacak vatandaşları şehirler arası yollarda akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıtın hem aracı hem de insan hayatını tehlikeye attığına dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Tatile çıkacaklara ucuz yakıt uyarısı: Yolculuğunuz kabusa dönüşebilir!
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve şehirler arası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini bildirdi.

Piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatının belli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

KAÇAK YAKITLA DEPOYU UCUZA DOLDURMAYIN

"Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Özellikle 10 numara yağ ile merdiven altında üretilen, içinde ne olduğu bilinmeyen ucuz yakıtların araç motoruna zarar verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve trafikteki herkesin can ve mal güvenliğini riske attığı bilinen bir gerçek. Maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıtla depoyu ucuza doldurayım derken, aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin. Vatandaşlarımız tatil yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorsa akaryakıt alırken bildikleri ve güvendikleri istasyonları tercih etmeliler."

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