Tavşan: Narenciyede en kötüsü gerçekleşti ama telaşa gerek yok!
Akdeniz'deki aşırı sıcak ve sonrasında ortaya çıkan fırtına narenciye ağaçlarındaki meyvelerin büyük bir kısmını döktü. Bölgeden kaybın yüzde 50 civarında olduğuna ilişkin açıklamalar gelirken ortaya çıkan zararın ise fiyatlara yansıyacağına işaret edildi. Yaşanan üzücü gelişmeyi değerlendiren Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, meyvede en kötü şeyin ağaçlar çiçek açarken ortaya çıkabilecek bir doğal afet olduğunu belirtirken, kaybın net olarak ortaya çıkarılması için önümüzdeki ayın beklenmesi gerektiğini söyledi. Kayıptan kaynaklı ortaya çıkacak arz sıkıntısı ve olası fiyat artışına yönelik ise Tavşan, diğer bölgelerdeki üretim kapasitelerine işaret ederek 'Telaşa gerek yok' mesajı verdi.
15 – 20 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde etkisini gösteren Afrika sıcakları ilk kez narenciye üreticisini de vurdu.
Özellikle son 75 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı Akdeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesi, portakal başta olmak üzere greyfurt, limon, mandalina gibi ürünlerin çiçekten yeni meyveye dönüşmüş halini yakarak büyük zarar verirken, aşırı sıcakların ardından yaşanan fırtına ise narenciye ürünlerini ağaçlardan döktü.
BİLİM KURULU OLUŞTURULDU
Hatay, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla illerindeki narenciye bahçelerinde büyük hasara yol açan doğal afet sonrası bu yıl rekolte de yüzde 50'den fazla kayıp beklenirken Tarım ve Orman Bakanlığı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan zararın tespiti için bir Bilim Kurulu oluşturdu.
Zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçların ertelenmesi gündemde.
BU YIL PAHALI YİYECEĞİZ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, hava şartlarının henüz çiçeklenme aşamasında olan ya da meyveye durmuş ağaçları etkilemesi nedeniyle bu yıl portakal ve zeytini biraz pahalı yiyeceğiz" dedi.
EN KÖTÜSÜ!
Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan ve sebze meyve olayının mevsimsel şartlar ile doğru orantılı olduğunu belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bir gecede her şeyin değişebileceğini belirterek, yaşanan durumun ciddi anlamda üzücü olduğunu söyledi.
Tavşan, meyvede en kötü şeyin ağaçlar çiçek açarken ortaya çıkabilecek bir doğal afetle etkilenmesi olduğunu da kaydetti.
GERÇEK TABLO HAZİRANDA ORTAYA ÇIKAR
Antalya bölgesinde özellikle Finike, Kumluca'nın portakal ve limonun ciddi ölçüde iyi olduğunu, Adana ve Mersin gibi Çukurova bölgesinde de aynı ürünlerden bulunduğunu dile getiren Tavşan, geçtiğimiz günlerde aşırı sıcak ve sonrasında meydana gelen fırtınanın ağaçlardaki meyvelerin büyük bir bölümünü döktüğünü söyledi.
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Tavşan, zarara yönelik tablonun ise önümüzdeki ay daha net bir şekilde ortaya çıkabileceğini kaydederken genel kanaatin ağaçlardaki meyvenin yüzde 50'sinin döküldüğü yönünde olduğunu belirtti.
KALAN MEYVE AŞIRI İRİLEŞEBİLİR
Ürünlerin dökülmesi ile ağaçların seyrekleşeceğini kalan meyvelerin ise çok irileşeceğini ifade eden Tavşan, aşırı derecede büyümenin de iyi olmadığının altını çizerek ortaya çıkan doğal afetin bir kaç yönlü zararının olacağını vurguladı.
Bu meyvelerin olgunlaşmasıyla dayanıklılık gücünün de arttığını bu afetin bir ay sonra meydana gelmesi halinde böyle bir tablonun ortaya çıkmayacağını da belirten Tavşan, ''Yazın çok sıcak oluyor ama meyve olgunlaştığı için zarar görmüyor. Ancak daha yeni olgunlaşmaya başladığı bu aylarda bu kadar yüksek sıcakla karşılaşınca ciddi anlamda etkileniyor.'' dedi.
'TELAŞ ETMEMEK LAZIM'
Ortaya çıkan kaybın fiyatları arttıracağına ilişkin açıklamaları da değerlendiren ve Türkiye'nin üretim açısından büyük ülke olduğunu, bir çok bölgede söz konusu ürünlere yönelik üretim yapıldığını aktaran Tavşan, yaşanan durumun arz sıkıntısı ortaya çıkarıp çıkarmayacağına ve fiyatlara etkisinin şimdiden söylenebilmesi için diğer yerlerdeki üretimin de belli olması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu; ''Yani bir yerde az olabilir ama diğer yerlerde de üretim fazla olabilir. Dolayısıyla üretim dengelenebilir. Çok telaş etmemek lazım. Şu da doğru ateş düştüğü yeri yakar. Bu afetten zarar gören bahçeler mahvoldu. Ancak bazı şeyleri net konuşabilmek için önümüzdeki ayı beklemek lazım.'' dedi.
Meyvede yenilemenin mümkün olmadığını elde limon yoksa olmayan bir şeyi üretmenin mümkün olmadığını kaydeden Tavşan, meyve sebzede planlamanın, arz talep dengesinin, doğa olaylarının, saklama koşullarının çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
PORTAKALIN YÜZDE 30'U ANTALYA'DAN
Türkiye'de 2019 yılında 4 milyon 679 bin 721 tonluk narenciye üretimi gerçekleşti. Bunun 1 milyon 817 bin tonu portakal, 1 milyon 550 bin tonu mandalina, 1 milyon 50 bin tonu limon, 260 bin tonu greyfurt ve 2 bin 303 tonu da turunç oldu.
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Türkiye'deki portakal üretiminin yüzde 30'una denk gelen 508 bin 903 tonu Antalya'da üretildi.