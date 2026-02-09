Yeni Şafak
Tavuk eti ihracatı durduruldu

04:009/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Tavuk üreticileri ve satıcıları, Ramazan ayını fırsat bilerek tavuk etine yüzde 15 zam yapınca ihracat durduruldu. Ticaret Bakanlığı, “Haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır” açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında gıda tüketimindeki artışı fırsat bilerek haksız fiyat artışı yapılan tavuk etinin ihracatını durdurdu. Bakanlık ekipleri, yaptığı saha denetimlerinde son haftalarda tavuk ürünlerine üst üste zam yapıldığını tespit etti. Yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda zamların etiketlere yansıtılması üzerine, bakanlık tavuk eti üreticilerini uyardı ve zamların geri alınmasını istedi. Üretici ve satıcı firmaların zamdan geri adım atmaması üzerine Ticaret Bakanlığı, iç piyasada arz talep dengesini sağlamak için tavuk ürünlerinin ihracatını durdurma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Ramazan öncesi yüzde 15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığı’mız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır” denildi.



#Tavuk Eti
#İhracat
#Ticaret
#Gıda
