Tavuk eti ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında gıda tüketimindeki artışı fırsat bilerek haksız fiyat artışı yapılan tavuk etinin ihracatını durdurdu. Bakanlık ekipleri, yaptığı saha denetimlerinde son haftalarda tavuk ürünlerine üst üste zam yapıldığını tespit etti. Yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda zamların etiketlere yansıtılması üzerine, bakanlık tavuk eti üreticilerini uyardı ve zamların geri alınmasını istedi. Üretici ve satıcı firmaların zamdan geri adım atmaması üzerine Ticaret Bakanlığı, iç piyasada arz talep dengesini sağlamak için tavuk ürünlerinin ihracatını durdurma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Ramazan öncesi yüzde 15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığı’mız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır” denildi.