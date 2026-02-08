Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda, Yerli Malı Tebliği’nde 7 Şubat’ta değişikliğe gidildiği bildirildi. Yapılan değişiklikle, “Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz’a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz” hükmü tebliğe eklendi. Bakanlık, söz konusu düzenlemeyle Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramamasının da güvence altına alındığını vurguladı.



