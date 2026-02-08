Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu kurumları ile engelli vatandaşların araç alımlarında yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Yerli Malı Tebliği’nde yapılan düzenlemeyle, otomotiv sektöründe nihai ürünler için 1 Temmuz 2024’e kadar mevcut tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı açıklandı. Yeni kararla birlikte kamu alımları ve araç piyasasını etkileyecek süreçte tüm dengeler yeniden şekillenecek.
Otomotiv sektöründe yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin tartışmalar sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üretim ve tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalara karşı harekete geçti.
Kamu alımları ile engelli vatandaşların araç teminini doğrudan etkileyen düzenlemeyle, otomotivde nihai ürünler için yerli katkı oranı hesabında yeni bir uygulama devreye alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumları ve engelli vatandaşların araç alımlarında, Bakanlık tarafından ilan edilen “Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları Beyan Listesi”nin esas alındığı hatırlatıldı.
Ayrıca, yerli üretimin daha yüksek katma değerle gerçekleştirilmesini hedefleyen ve 25 Ocak 2025’te yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile 1 Ocak’tan itibaren yerli katkı oranlarının tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, uygulamada ortaya çıkan risklere dikkat çekildi.
Kamuoyuna sunulan açıklamada, otomotiv sektöründe tedarikçi sayısının fazlalığı ve ürün girdi çeşitliliğinin yüksek olması nedeniyle, nihai araçlara ilişkin yerli katkı oranı beyanlarının mevcut düzenleme kapsamında hesaplanmasının kamu alımları ile engelli vatandaşların araç alımlarında kesintiye yol açabileceği değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.
Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda, Yerli Malı Tebliği’nde 7 Şubat’ta değişikliğe gidildiği bildirildi. Yapılan değişiklikle, “Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz’a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz” hükmü tebliğe eklendi. Bakanlık, söz konusu düzenlemeyle Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramamasının da güvence altına alındığını vurguladı.
İstisna yalnızca nihai ürünleri kapsıyor
1 Temmuz’a kadar geçerli olacak istisnanın yalnızca otomotiv sektöründe nihai ürünleri kapsadığına dikkat çekilirken, bu kapsamda motorlu taşıtların yurt içindeki tüm tedarikçilerinin, tebliğ hükümleri doğrultusunda yerli malı belgesi veya yerli katkı oranı raporu almak üzere gerekli işlemleri tamamlaması gerektiği ifade edildi.
Bakanlık ayrıca, 1 Temmuz’a kadar geçerli olmak üzere Türkiye’de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarının, yayımlanacak “Otomotiv Sektörü İçin Nihai Ürün Yerli Katkı Oranı Rehber Dokümanı” çerçevesinde hesaplanacağını bildirdi.
İşte Yerli Malı Tebliği’nde yapılan düzenlemeye ilişkin kamuoyu duyurusu...