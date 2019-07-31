Ekonomi Enflasyon tahmini aşağı çekildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıklıyor

Enflasyon tahmini aşağı çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Murat Uysal, bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu Ankara'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıkladı. Uysal 2019 yılında enflasyonun yüzde 13.9 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TCMB Başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıkladı.
TCMB Başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Uysal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin 0,7 puan düşürülerek yüzde 13,9'a çekildiğini duyurdu.
2020 tahmini yüzde 8.2, 2021 tahmini ise yüzde 5.4 olarak belirlendi.

Raporda elektrik ve doğal gaz artışlarının enflasyona etkisi de inceleniyor. Belirsizlikler 2049 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor. Türkiye'nin ülke risk primi Haziran ortalarından bu yana geriledi. Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı iktisadi faaliyeti destekliyor. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiliyor.

  • Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.

Türk Lirası'nda ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı.

İşlenmiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti. Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu. Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiledi.

Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut. Rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürdü. Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz.

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Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor. Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz.

2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 65,0 dolar (önceki 67,2 dolar). 2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 62,6 dolar (önceki 66,2 dolar) 2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16,0'dan yüzde 15,0'e çektik. 2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk.

Maliye politikası iktisadi faaliyeti destekledi. 2019 yılı için ithal fiyat değişim tahminini yüzde 0,0'dan yüzde -3,1'e revize ettik. Enflasyonu 2019 sonunda yüzde 13.9 olarak öngörüyoruz. (Önceki yüzde 14.6 ) Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2) Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek. Çekirdek enflasyon göstergeleri özellikle içinde bulunduğumuz dönemde oldukça oynak bir seyir izleyebiliyor. Ana eğilimleri değerlendirirken bir çok veriyi ele almaktayız. Parasal duruşta enflasyon ana eğilimine odaklanıyoruz. Bizim için makul reel faiz oranı ekonominin iç ve dış dengesini gözeten ve bunu yaparken de enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayan bir parasal duruşu ifade ediyor. Makul 'reel getiri'yi nötr faiz olarak düşünmek gerekir.

Ayrıntılar geliyor...

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