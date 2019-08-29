Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 ve 5 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 12 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 14 milyar lira verdi.

Haber Merkezi AA
İhalelere 31 milyar liralık teklif geldi.
İhalelere 31 milyar liralık teklif geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 ve 5 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 12 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 14 milyar lira verdi.

İhalelere 31 milyar liralık teklif geldi. İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 oldu.

4 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,80 seviyesinde gerçekleşirken, 5 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 oldu.

Repo ihalesi nedir?

Merkez Bankası verilerine göre, repo işlemleri genellikle piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda, bankacılık sistemi likiditesinin geçici süre için artırılması amacıyla kullanılır.

Merkez Bankası açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan, işlem tarihinde sözleşme yaparak işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet satın alır. Geri satım fiyatı, alış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir. İşleme taraf kuruluş da işlem vadesinde repo işlemine konu kıymeti satın almayı taahhüt eder.

TCMB net fonlaması depo ve repo işlemlerinin toplamından oluşur.

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