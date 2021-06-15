TCMB'den Çin ile swap anlaşması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Merkez Bankası arasında 2019 yılında imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırıldı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, swap miktarı 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştı. Anlaşma kapsamında artırılan rakamın bugün itibarıyla hesaplara girdi.

Haber Merkezi 15 Haziran 2021, 21:07 Son Güncelleme: 15 Haziran 2021, 21:14 AA