Ekonomi TCMBden Çin ile swap anlaşması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB'den Çin ile swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Merkez Bankası arasında 2019 yılında imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırıldı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, swap miktarı 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştı. Anlaşma kapsamında artırılan rakamın bugün itibarıyla hesaplara girdi.

Haber Merkezi AA
TCMBden Çin ile swap anlaşması
Arşiv

TCMB, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan swap anlaşmasına ilişkin duyuru yaptı.

46 milyar TL'ye ulaştı

Duyuruda, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığı bildirildi.

"Ticareti kolaylaştırmak için yapılıyor"

Artırılan söz konusu rakamın bugün itibarıyla TCMB hesaplarına girdiği belirtilen duyuruda, "Para takası anlaşmasının temel hedefi, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." denildi.

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