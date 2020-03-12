Tedbir alındı bu panik gereksiz

Koronavirüsten önce panik Türkiye’yi sardı. Vaka sayısı sadece birken çarşı pazardaki abartılı alışveriş paniği şaşırttı. İlk vakanın açıklanmasından banka ATM’leri ile marketlerde olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Türkiye’nin ünlü zincir marketleri önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan vatandaşlar, kapılar açılır açılmaz raflara hücum etti.

Koronavirüs nedeniyle panik yapan vatandaşlar rafları boşalttı.

İLK HEDEF TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Vatandaşların ilk hedefi dezenfektan ve temizlik malzemeleri oldu. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, kolonya, el sabunu, ıslak temizlik bezleri ve kağıt havluları kapış kapış aldı. Özellikle kolonyalar ve medikal eldivenler tamamen tükendi. Bazı marketler diğer müşterilerine de hizmet vermek için bu ürünlerin alımında sınır getirdi. Mahalle bakkallarında bile kolonya ve anti-bakteriyel ürün kalmadı. İstanbul Eminönü’nde litre ile açık kolonya satan işyerleri de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Bazı marketlerde dezenfektan ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti.

MAKARNA KALMADI!

Vatandaşın ikinci hedefi gıda maddeleri oldu. Makarna, bakliyat ürünleri, un, çay, şeker gibi bozulmayacak temel gıdaların olduğu raflar neredeyse tamamen boşaldı. Konserveler ve içme suyu da vatandaşların koli koli satın aldığı ürünler arasında oldu. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten market çalışanları şaşkınlıklarını, “Mağazaların açılış saatinde ilk defa kapıda kuyruk vardı” diyerek dile getirdi. Bazı marketler ise boşalan rafları yeniden doldurmak amacıyla kapılarını kısa süreli olarak kapatmak zorunda kaldı.

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Provokatörlere soruşturma

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar takibe alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi. SAVCILIK DA provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Fırsatçılar bıktırdı

Kocaeli’de zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketlerini kontrol etti.

Türkiye’de ilk koronovirüs vakasının görülmesi fırsatçı esnafı harekete geçirdi, vatandaşlar isyan etti. Medikal malzeme satan esnafların hijyen ürünlerinde maske, 10-15 liradan 140 liraya, 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, dezenfektan fiyatı 3,50 liradan 40 liraya, eldiven fiyatı ise 20 liradan 130 liraya çıktı.

Vatandaşlar esnafa tepki gösterdi. Sürekli hijyen malzemesi almaya Fındıkzade’ye gelen Ahmet Subaşı, “30 liraya aldığım maskeyi 140 liraya satmaya çalışıyor” dedi. Güllü Akyol, “Göğüs kanseriyim iki ayda bir kemoterapi alıyorum. Zaten maske kullanıyordum. Birkaç günde maskeler zamlandı” diye konuştu.

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Risk ciddidir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir' dedi. BiP'te paylaş

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Karaborsa ve stokçulara MASAK incelemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı. MASAK’dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re’sen inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.