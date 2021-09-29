Ekonomi TEKNOFEST 20 yetenekli gence Roketsanın kapılarını açtı
SAVUNMA SANAYİ

TEKNOFEST 20 yetenekli gence Roketsan’ın kapılarını açtı

TEKNOFEST, Roketsan mühendisliğine giden yolu aydınlattı. TEKNOFEST’e yarışmacı olarak katılan 20’ye yakın kişi Roketsan’ın mühendis kadrosuna dahil edildi.

Haber Merkezi Diğer
TEKNOFEST 20 yetenekli gence​ Roketsan’ın kapılarını açtı
TEKNOFEST’e yarışmacı olarak katılan 20’ye yakın genç Roketsan’ın mühendis kadrosuna katıldı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST’e yarışmacı olarak katılan 20’ye yakın kişinin Roketsan’ın mühendis kadrosuna dahil edildiğini ve birçok kişiye de staj imkanı sağlandığını açıkladı.

Murat İkinci
Murat İkinci

SavunmaSanayiST’ye açıklamalarda bulunan Murat İkinci şunları söyledi:

"Yaptıkları çalışmalar aslında bizim Roketsan’da yapmış olduğumuz mühendislik çalışmalarının küçük birer örneği. Bu açıdan baktığınızda başarılı olan arkadaşlarımızı görmek bizi çok sevindiriyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları gelecekteki takım arkadaşlarımız olarak görüyoruz.

"Yetenekli çocuklarımızı Roketsan'a kazandırmak için faydalı bir kanal"

Nitekim yaklaşık 20’ye yakın arkadaşımızı da şu ana kadar TEKNOFEST’teki yarışmalar aracılığıyla kadromuza dahil ettik. Birçok arkadaşımıza staj imkanı TEKNOFEST’teki başarılarından dolayı sağlandı. Aslında bu alana ilgisi olan çocuklarımızı, yetenekli çocuklarımızı Roketsan‘a kazandırmak için de son derece faydalı bir kanal açmış durumda.

Yeteneklerini, kabiliyetlerini sergileyebilen arkadaşlarımız için son derece büyük bir fırsat. Aslında bunu sergileyen kardeşlerimizi, bizim insan kaynakları uzmanlarımız takip ediyorlar. Onları bütün eğitim süreçleri boyunca staj imkanıyla veya mezun olduktan sonra iş imkanlarıyla desteklemeye çalışıyor. Bizim açımızdan çok önemli çünkü işini, mesleğini hobi haline getirmiş olan çalışanlar her zaman daha fazla katkı sağlıyorlar. Bu kardeşlerimiz de o alanda kendini ispat etmiş oluyorlar.”

Dünya silahlarımız için sıraya girdi: Avrupa'dan Uzak Doğu ve Afrika'ya
TEKNOLOJİ
Dünya silahlarımız için sıraya girdi: Avrupa'dan Uzak Doğu ve Afrika'ya

ROKETSAN geliştirdi: Uçak bombalarının etkinliği artırıldı
EKONOMİ
ROKETSAN geliştirdi: Uçak bombalarının etkinliği artırıldı
Abone Ol Google News
ABD Patriot satsaydı gerek kalmayacaktı

ABD Patriot satsaydı
gerek kalmayacaktı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York Times'a S-400 açıklaması.
Kafkaslar’da İran gerilimi

Kafkaslar’da İran gerilimi

Son 2 aydır Ermenilere malzeme ve akaryakıt gönderiyor.
Suriyede barış Türkiye ve Rusyaya bağlı

Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Erdoğan ile Putin'in 2 saat 45 dakikalık görüşmesinde kritik konular masada oldu.
İKA’lar mesaide

İKA’lar mesaide

​İnsansız Kara Araçları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı.
Altısı bir arada

Altısı bir arada

​Başbakanlık hayali için toplanacaklar.
TMMOB'den PKK <br>kanalına basın ödülü

TMMOB'den PKK
kanalına basın ödülü

​Kadın teröristlerle ilgili haber yapan Hollanda merkezli kanalda sık sık elebaşları boy gösteriyor.
Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

​Yıldırım'dan Vişne Caddesi esnafına tam destek
Para da bomba da Suriye’den

Para da bomba da Suriye’den

​İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Üç hafta sürüyor

Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı.
12 avrodan<br> 85 avroya yükseldi

12 avrodan
85 avroya yükseldi

​Avrupa'da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı.
Gözleri döndü

Gözleri döndü

​Yahudiler İbrahim Camii'ni basıp dans etti.
FETÖ mülki <br>idareye böyle sızdı

FETÖ mülki
idareye böyle sızdı

​Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar.
Uşak'ta <br>heyecanlandıran keşif

Uşak'ta
heyecanlandıran keşif

400 kaya mezarı tespit edildi.
Kovid'in ilacı<br>Van Gölü'nde saklı

Kovid'in ilacı
Van Gölü'nde saklı

​Hazırlanan sprey virüsün çoğalmasını engelliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.