TEKNOFEST 20 yetenekli gence​ Roketsan’ın kapılarını açtı

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST’e yarışmacı olarak katılan 20’ye yakın kişinin Roketsan’ın mühendis kadrosuna dahil edildiğini ve birçok kişiye de staj imkanı sağlandığını açıkladı.

Murat İkinci

SavunmaSanayiST’ye açıklamalarda bulunan Murat İkinci şunları söyledi:

"Yaptıkları çalışmalar aslında bizim Roketsan’da yapmış olduğumuz mühendislik çalışmalarının küçük birer örneği. Bu açıdan baktığınızda başarılı olan arkadaşlarımızı görmek bizi çok sevindiriyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları gelecekteki takım arkadaşlarımız olarak görüyoruz.

"Yetenekli çocuklarımızı Roketsan'a kazandırmak için faydalı bir kanal"

Nitekim yaklaşık 20’ye yakın arkadaşımızı da şu ana kadar TEKNOFEST’teki yarışmalar aracılığıyla kadromuza dahil ettik. Birçok arkadaşımıza staj imkanı TEKNOFEST’teki başarılarından dolayı sağlandı. Aslında bu alana ilgisi olan çocuklarımızı, yetenekli çocuklarımızı Roketsan‘a kazandırmak için de son derece faydalı bir kanal açmış durumda.

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Yeteneklerini, kabiliyetlerini sergileyebilen arkadaşlarımız için son derece büyük bir fırsat. Aslında bunu sergileyen kardeşlerimizi, bizim insan kaynakları uzmanlarımız takip ediyorlar. Onları bütün eğitim süreçleri boyunca staj imkanıyla veya mezun olduktan sonra iş imkanlarıyla desteklemeye çalışıyor. Bizim açımızdan çok önemli çünkü işini, mesleğini hobi haline getirmiş olan çalışanlar her zaman daha fazla katkı sağlıyorlar. Bu kardeşlerimiz de o alanda kendini ispat etmiş oluyorlar.”

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