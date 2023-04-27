Teknofest’e gelip özür dileyin

Kurtulmuş, Türkiye’nin milli savunma sanayiindeki başarıları ile uzay ve havacılık sektöründeki adımlarının millet tarafından gururla karşılandığını anlattı. Seçim yaklaştıkça “Biz iktidara geldiğimizde İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız, Türkiye’nin milli savunma sanayisindeki atılımları durduracağız.” diyen muhalefetin fikir değiştirmeye başladığını anlatan Kurtulmuş, “’Biz de iktidara geldiğimizde İHA’ları, SİHA’ları, savunma sanayilerini destekleyeceğiz.’ dediler. Bu hayra alamettir. Yarın (bugün) Teknofest var İstanbul’da, büyük bir teknoloji festivali. Bu festivale muhalefet partilerini de davet ediyorum. Daha önce teneke diye dalga geçtiğiniz ve salı günü havalimanının pistine gelerek, Teknofest alanına gelen Kızılelma’nın yanına gidip bir fotoğraf çektirin. Altına da şu notu düşün; ‘Halkımızdan özür diliyoruz, teneke olduğunu zannediyorduk, ama bu dünyanın ilk insansız hava savaş uçağıdır.’” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin kimlik siyasetinden çok çektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Mezhebi kimliklerimizin üzerinden, dini kimliklerimiz üzerinden, öz farklılıklarımız üzerinden siyaset yapamayız. Yani ne birimiz ‘Ben Sünni’yim.’ diyerek bunu bir siyaset malzemesi yapabiliriz ne de başka birimiz ‘Ben Alevi’yim.’ diyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getirebiliriz. Biz bu memlekette 85 milyon olarak Sünni’yiz, Alevi’yiz, Şii’yiz Türk’üz, Kürt’üz, hep beraber varız. Bizim kimliğimiz, bütün bu kimliklerin üstüne çıkan bir ulusal kimliktir. Birilerinin çıkıp kendi mezheplerini ya da kendi ırklarını ortaya koyarak bunun üzerinden kimlik siyaseti yapmasını Türkiye’ye yapılacak en büyük yanlışlardan birisi olduğunu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüz birdir, bayrağımız birdir, vatanımız birdir, ülkemiz birdir, ana kimliğimiz birdir ve bu ana kimliğin altında farklı kimliklerimizin var olması da bu ülkenin en büyük zenginliği, en büyük kazanımıdır.” Kurtulmuş, konuşmasının ardından programa katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı.