Teknoloji devi Vivo Türkiye yatırımını artırıyor: 4. üretim bandını devreye alacak

Kocaeli Gebze'de açtığı üretim tesisi ile Türkiye ekonomisi ve tüketici pazarına güvenini gösteren teknoloji devi vivo, yeni yatırım hedeflerini paylaştı. Küresel anlamda 8'inci Avrupa’daki tek fabrikasını Türkiye'de açan vivo, bu tesisteki üç üretim bandına ek olarak dördüncüyü de devreye alacak. Şirket bu yeni üretim bandında 5G destekli cep telefonu üretecek. Böylece üst segment akıllı cihaz üretimi yanında Türkiye’de 5G teknolojilerinin gelişimine de katkı yapacak.

YILLIK 5 MİLYON CİHAZ ÜRETİM KAPASİTESİ

vivo, Türkiye’de 2021 yılında 20 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikasının kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Yıllık 5 milyon adet cihaz üretim kapasitesi ile yatırımı tamamlanan tesisin aktif kapasitesi, 2022 yılı sonunda devreye alınan üçüncü üretim bandı ile yüzde 35 oranında artırıldı. vivo Y serisi modellerinin üretildiği tesiste halen 300’ün üzerinde kişi istihdam ediliyor. Toplantıda konuşan vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, şirketin dünyadaki tüm üretim tesislerinde, tüm ürün kategorilerinde aynı kalite standardını yakalamayı hedeflediğini söyledi.

UZUN VADELİ YATIRIM HEDEFLİYOR

Ted Dai, “Türkiye pazarında istikrarlı ve başarılı bir büyüme ivmesi yakaladık. Türkiye’de de tüm Y serisi modellerimizi vivo Türkiye fabrikasında üretiyor, kullanıcılarımıza sıkı kalite kontrol testlerinin ardından sunuyoruz. Türkiye, vivo için çok önemli bir pazar. Türkiye yatırımımızı uzun vadeli ve geniş kapsamlı planlıyoruz. Burada kullanıcılara yatırım yapmaya, rekabetçi ve kaliteli ürünler sunmaya, artan talebi karşılamak için yeni üretim hatlarını hayata geçirerek üretim tesisimizi tam kapasiteli olarak kullanmaya ve tedarik zincirlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda dördüncü üretim bandını hayata geçirmek için gerekli araştırmalara ve çalışmalara da başladık. Yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağımız üretim bandımızı 2023 yılında hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ertan Şensoy, Ted Dai.

Kullanıcıların en çok tavsiye ettiği marka

Ipsos tarafından yapılan kullanıcı memnuniyet araştırmasına göre vivo’nun Türkiye’de Android cihazlar arasında yüzde 72 oranla tüketicilerin en çok tavsiye ettiği marka olduğunu hatırlatan vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy da şöyle konuştu: “Ülkemizde ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunuyoruz. Bu bizim cihazlarımıza, üstün kaliteli üretim süreçlerimize ve çıktılarına güvenin bir ispatı. Böylece 'Her Zaman Y’eni' kalan vivo akıllı telefonlar, uzun kullanım süreleri boyunca tüketicilere güvenli bir deneyim sunmaya devam edecek. Ayrıca resmi satış kanalımız myvivoshop.com üzerinden alışveriş yapan müşterilerimize 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek olarak 1 yıl ücretsiz üretici garantisi sunuyoruz.”











