Teknoloji teşvikleri sizi bekliyor

Son yıllarda sanayi üretiminde orta ve üst teknoloji ürünlerin ağırlığı giderek artıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ ölçeğindeki firmaları katma değerli üretime yönlendirmek için destek mekanizmalarını sürdürüyor. KOSGEB, bu kapsamda yeni ürün ve hizmet geliştirmek isteyenlere özel üç önemli teknoloji destek programı sunuyor. Bir kısmı geri ödemeli olan desteklerde üst limit 10 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

TEKNOLOJİ GELİŞİMİNİN ÜSSÜ TEKMER

Türkiye’de 18 adet Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) bulunuyor ve her biri, girişimci ve işletmeler için bir kuluçka merkezi. TEKMER kurucusu, üniversite, merkezdeki şirketler, Teknoloji Transfer Ofisi, kamu kurum ve kuruluşları söz konusu programdan faydalanabilirken, başvurular ise TEKMER Destek Programı yetkilendirme formu ile e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Programda; mobilya ve donanımda geri ödemesiz 2 milyon TL, personel giderlerinde geri ödemesiz

3 milyon TL, eğitim, danışmanlık, organizasyon giderlerinde geri ödemesiz 1 milyon TL destek veriliyor. Makine-teçhizat ve yazılım desteği olarak ise geri ödemesiz 2 milyon TL ve geri ödemeli 2 milyon TL teşvik sağlanıyor.

İNOVATİF ÜRÜN İLE FİRMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Ar-Ge modülünde işletmeler ile girişimciler, üretimden iyileştirmeye kadar yine pek çok alanda destekleniyor. Ürün Geliştirme (Ür-Ge) modülünde ise orijinal veya iyileştirilmiş projelere destek sağlanıyor. Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerine başvurular, kosgeb.gov.tr adresinde bulunan ‘e-Hizmetler’ bölümünden yapılabiliyor. Destek oranının yüzde 75 olduğu programda, nitelikli personel için ise yüzde 100 destek veriliyor. Destek üst limitinin 1,1 milyon lira olduğu söz konusu programda; makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı için 300 bin TL geri ödemeli, 200 bin TL geri ödemesiz finansman sunuluyor.

İthalatı önleyen projelere öncelik

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) programı kapsamında, düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilen desteklerin üst limiti 1 milyon 400 bin TL’si geri ödemeli ve 600 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 2 milyon TL. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti 7 milyon TL’si geri ödemeli ve 3 milyon TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 milyon TL. Cari açığı önleyecek yani yerlileşmeye destek verecek ürünlerin üretimi/ ticarileştirmesi için de 10 milyon TL teşvik uygulanıyor. KOSGEB’e kayıtlı işletmelerin faydalanabildiği programa ‘kosgeb.gov.tr’ üzerinden başvuru yapılabiliyor.







