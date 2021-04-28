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Ekonomi Teknolojik girişimler revaçta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teknolojik girişimler revaçta

Hemen her alanda hayatın gerekliliği haline gelen dijitalleşme yatırımcıların da ilgisini teknoloji şirketleri üzerine topladı. Salgın döneminde değişen koşullarla birlikte dijital fikirler kısa süre içerisinde global markalara dönüşebilirken, işletmelerin de bu alandaki çalışmaları yatırımcı ilgisiyle birlikte hız kazandı.

Burak Karaca Yeni Şafak
Teknolojik girişimler revaçta
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Küresel ekonomide hala yoğun bir şekilde etkilerinin görüldüğü yeni tip koronavirüs salgınının öne çıkardığı alanların başında şüphesiz teknoloji geliyor. Fiziksel görüşmelerin ve temasın en aza indiği salgın sürecine, teknolojik ürün ve yazılımlar damga vurdu. Eğitimden hizmet sektörüne kadar pek çok alanda kısıtlamalar altında iken dahi hayatın sürdürülebilmesini sağlayan fikir ve uygulamalar ise, kısa sürede gerek aldığı yatırımlar gerekse erişilebilirlik avantajlarından dolayı hemen her insanın hayatına dokunmayı başardı. Yatırımcıların ilgisi de artan talep ile birlikte teknoloji alanındaki işletmelere kaydı. İşletmeler ise dönüşüm sonrası bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YENİ ALANLAR DOĞURDU

Salgın sürecinde dijital alanda beklenmedik şekilde hızlı gerçekleşen dönüşüm hemen her sektörü etkisi altına alırken, iş yapış şekillerini kökten değiştirdi. Dünya genelinde farklı şekillerde uygulanan kısıtlamalar ofisleri sessizliğe boğarken, onlarca yıl içerisinde hayatımıza girmesini beklediğimiz uzaktan çalışma bir anda ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Dünya çapında birçok büyük firma, hafifleyen kısıtlamalara rağmen uzaktan çalışmayı sürdürürken, birçoğu ise bu uygulamayı kalıcı hale getirdi.

2020 YILINDA TÜRKİYE’DE 172 ŞİRKET YATIRIM ALDI

Büyük firmaların yanı sıra KOBİ’lerde de durum aynı şekilde gerçekleşti. İşini dijitale taşıyan işletmeler zorlu şartlara rağmen işini büyütme fırsatı yakalarken, altyapısını güçlendiren ve sürdürülebilirlik sağlayanlar da yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Geride bıraktığımız 2020 yılında dünya genelinde yatırımcının ilgisi teknoloji şirketlerine kayarken, Türkiye’de de durum benzer şekilde gerçekleşti. 2020 yılında Türkiye’de 172 startup 177 milyon dolarlık yatırım aldı. 2019 yılında yüzde 69 oranında büyüyen startup sektörüne yatırım oranı, 2020 yılında da yüzde 74’lük büyüme kaydetti. Tüm dünyada ise startup projelerine yapılan yatırım, bir önceki yıla oranla yüzde 4’lük bir büyüme göstererek 300 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

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