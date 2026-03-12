Tekstil ve deriye 45 milyar liralık destek

Ticaret Bakanlığı, tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinin ihracat kapasitesini artırmak amacıyla sağlanan desteklerin kapsamını genişletiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Meclis'e gönderdiği soru önergesi yanıtına göre, 2025 yılında mal ihracatına ayrılan 25,5 milyar liralık destek bütçesi içinde tekstil ve konfeksiyon sektörlerine yaklaşık 7,3 milyar lira destek sağlandı. 2026 yılı için ise bu sektörlere yönelik destek bütçesi yaklaşık 45 milyar liraya çıkarılacak. Bakanlık, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla kredi ve kefalet mekanizmalarını devreye aldı. Bu kapsamda Türk Eximbank 2025 yılında 54 milyar dolar kredi kullandırırken, 2026 yılı hedefi 59 milyar dolar olarak belirlendi. İGE AŞ ise bugüne kadar 244 milyar liralık krediye 213,5 milyar lira kefalet sağladı. Kurumun 2026 yılında 290 milyar liralık krediye destek vermesi planlanıyor.