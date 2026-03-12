Tekstil ve deriye 45 milyar liralık destek

Ticaret Bakanlığı, tekstil ve konfeksiyon sektörlerine verilen ihracat desteğini 2026'da 45 milyar liraya çıkaracak. Finansmana erişim için de Eximbank kredileri ve kefalet mekanizmaları genişletilecek.
Ticaret Bakanlığı, tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinin ihracat kapasitesini artırmak amacıyla sağlanan desteklerin kapsamını genişletiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Meclis'e gönderdiği soru önergesi yanıtına göre, 2025 yılında mal ihracatına ayrılan 25,5 milyar liralık destek bütçesi içinde tekstil ve konfeksiyon sektörlerine yaklaşık 7,3 milyar lira destek sağlandı. 2026 yılı için ise bu sektörlere yönelik destek bütçesi yaklaşık 45 milyar liraya çıkarılacak. Bakanlık, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla kredi ve kefalet mekanizmalarını devreye aldı. Bu kapsamda Türk Eximbank 2025 yılında 54 milyar dolar kredi kullandırırken, 2026 yılı hedefi 59 milyar dolar olarak belirlendi. İGE AŞ ise bugüne kadar 244 milyar liralık krediye 213,5 milyar lira kefalet sağladı. Kurumun 2026 yılında 290 milyar liralık krediye destek vermesi planlanıyor.
AYAKKABIDA KORUMA YÜZDE 57
Öte yandan üretimi ve istihdamı korumak amacıyla emek yoğun sektörlerde çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlanıyor. Tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere verilen bu destekten büyük ölçekli firmalar da yararlanıyor. Bakanlık ayrıca yerli üretimi korumak amacıyla bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamasını artırdı. Bu kapsamda iplikte yüzde 10-13, kumaşta yüzde 27, konfeksiyonda ise yüzde 39 oranında İGV uygulanıyor. Son düzenlemeyle birlikte ayakkabı ithalatındaki ilave vergi oranı da 10 puan artırılarak toplam koruma oranı yüzde 57'ye yükseltildi.