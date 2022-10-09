Ekonomi Tekstilci yeşil üretime odaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekstilci yeşil üretime odaklandı

Tekstil, gıda, ambalaj, turizm alanlarında faaliyet gösteren BLC Group, yeşil ve sürdürülebilir üretime 2022 için 100 milyon lira yatırım yaparak çevre ve ülke ekonomisi için katma değer oluşturdu. Grup bünyesindeki şirketlerde üretim kapasitesi 2022 yılında %50 arttı.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Tekstilci yeşil üretime odaklandı
​Tekstilci yeşil üretime odaklandı.

Yeşil ve sürdürülebilir üretime yatırımlarıyla 2021 sonunda 300 milyon TL ciroya ulaşan, ihracatını da yüzde 30 artıran BLC Group, ihracatta farklı pazarlara odaklandı. Geri dönüştürülmüş kompozit ahşap alanında yanmayan, suya tamamen dayanıklı ve antibakteriyel ürünleriyle yeni projelere imza atan Grup, kapasite artışıyla pazar payını artırmayı hedefliyor. Tekstilden gıdaya, turizmden ambalaj sektörüne kadar birçok farklı alanda hizmet veren grup, 2022'de yeşil üretime 100 milyon liralık yatırım yaparak, hem ülke hem de Kahramanmaraş ekonomisi için katma değer sağladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 50 ARTIRILDI

2022’de yüzde 50 kapasite artışına giden BLC Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, yeşil üretime yaptıkları yatırımla alakalı şunları söyledi: “Yüzde 80 enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan, bilinen süreçlere göre yüzde 35 daha az su ve kimyasal tüketen, atık suyunun yüzde 75’ini geri dönüştürüp üretimde kullanan, organik ve geri dönüştürülmüş materyallerden oluşturduğumuz ürün portföyümüzü bu alanlarda dünya çapında akredite olan sertifikalarla belgeler hale geldik. Kapasite artışına rağmen karbon salımımızı ciddi ölçüde azalttık."

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