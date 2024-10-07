Tekstilde yol haritası lazım

Gaziantep’te düzenlenen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ ödül töreninin ardından gazeticilerle biraraya gelen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tekstil sektörünün iyi konumda olduğunu belirtti. Kileci, “Az zamanda büyük işler yapan sektörlerden biriyiz ama Türkiye’nin tekstilde ciddi yol haritası belirlemesi lazım. Sürdürülebilirliği de bu yolun göbeğine hazırlayıp koymalıyız. Biz sektör olarak tasarruf tedbirlerini hep kullanıyorduk. Uygulamaya da devam ediyoruz. Ama tasarruf küçük işlerle olmaz” ifadesini kullandı.

Kileci, “Markalaşma çalışmaları var. Bunu yapmak isteyen çok ama başaranlar bize yetecek. Sadece bu süreçte sabretmek ve mücadele etmek gerek” dedi. Kileci, Akademi gibi çalıştıklarını, özellikle pandemide çok ciddi eğitimler verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bilgileri veri bankası gibi tutmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar toplam başvuru 1.000’e ulaştı. Bu çocukların büyük çoğunluğu şu anda piyasada, mezun oldu veya fabrika-tasarım atölyelerinde çalışıyor."