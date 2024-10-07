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Tekstilde yol haritası lazım

Tekstilde yol haritası lazım

Mehmet Ali Parto
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
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Gaziantep’te düzenlenen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ ödül töreninin ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tekstil sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’te düzenlenen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ ödül töreninin ardından gazeticilerle biraraya gelen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tekstil sektörünün iyi konumda olduğunu belirtti. Kileci, “Az zamanda büyük işler yapan sektörlerden biriyiz ama Türkiye’nin tekstilde ciddi yol haritası belirlemesi lazım. Sürdürülebilirliği de bu yolun göbeğine hazırlayıp koymalıyız. Biz sektör olarak tasarruf tedbirlerini hep kullanıyorduk. Uygulamaya da devam ediyoruz. Ama tasarruf küçük işlerle olmaz” ifadesini kullandı.

Ahmet Fikret Kileci

MARKALAŞMA STRATEJİK

Kileci, “Markalaşma çalışmaları var. Bunu yapmak isteyen çok ama başaranlar bize yetecek. Sadece bu süreçte sabretmek ve mücadele etmek gerek” dedi. Kileci, Akademi gibi çalıştıklarını, özellikle pandemide çok ciddi eğitimler verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bilgileri veri bankası gibi tutmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar toplam başvuru 1.000’e ulaştı. Bu çocukların büyük çoğunluğu şu anda piyasada, mezun oldu veya fabrika-tasarım atölyelerinde çalışıyor."





#tekstil
#doku kumaş tasarım yarışması
#markalaşma
#ekonomi

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