Temassız ticaret devrede: Tampon bölgede araç ve şoför değişimi yapılıyor

Koronavirüs nedeniyle ticaretin aksamaması için temassız ticaret devreye sokuldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasına "Bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmeleri” çağrısında bulundu. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildiren Pekcan, 1 Mart itibarıyla Irak ile olan yolcu giriş çıkışını kapattıklarında "Ben o gün 'Ticaret kapanmayacak' dediğini hatırlattı. “Bir çaresini buluruz' dedik” diyen Pekcan, “Burada şoför dorse ve konteyner değiştirme ile bütün güvenlik ve sağlık tedbirlerini alarak ticareti başarı ile gerçekleştiriyoruz. Önce 200-500 tır idi, bin 140 tıra kadar çıktık" açıklamasında bulundu.

KAPASİTELER ARTTI

İran'a senede 130 bin tırın gittiğini hatırlatan Pekcan, "Türkgözü, Çıldır-Aktaş ve Sarp Gümrük Kapılarımızın kapasitelerini arttırırak 24 saat çalışır hale getirdik" ifadelerini kullandı. 

TAMPON BÖLGEDE ARAÇ VE ŞOFÖR DEĞİŞİMİ

Kapıkule’de de önlemlerini aldıklarını söyleyen Pekcan, öncelikle Türk tırlarında gümrük sahasının içindeki tır parklarında araç ve şoför değişimi yaptıklarını böylelikle Türk şoförlerin 14 gün karantina sürecinde beklemesini önlemiş olduklarını kaydetti. Yabancı şoförler için de Türkiye’ye girerek karantina işlemlerine tabi olmaları onların işlerini aksatmasını önlemesi açısından araç ve şoför değişimini tampon bölgede sağladıklarını belirtti.

FERİBOTLARLA ŞOFÖRSÜZ GÖNDERİLİYOR

Pekcan, “Orta Avrupa’ya, İtalya’ya, Fransa’ya da bizim ticaretimiz var. Türkiye’de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin Limanlarından, İtalya’da Trieste ve Bari, Fransa’da Toulon ve Sete Limanlarına, İtalya’ya yılda 170 bin, Fransa’ya da yılda 50 bin civarında araç gönderiyoruz. Bu tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf da çekicisi ve şoförüyle gelen yükü alıyor” şeklinde konuştu.

Pekcan, “Orta Avrupa’ya, İtalya’ya, Fransa’ya da bizim ticaretimiz var. Türkiye’de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin Limanlarından, İtalya’da Trieste ve Bari, Fransa’da Toulon ve Sete Limanlarına, İtalya’ya yılda 170 bin, Fransa’ya da yılda 50 bin civarında araç gönderiyoruz. Bu tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf da çekicisi ve şoförüyle gelen yükü alıyor” şeklinde konuştu. MİNİMUM AZALMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Mart ayı dış ticaret rakamlarının salgın nedeniyle etkileneceğini belirten Pekcan, “Rakamları gün gün takip ediyoruz. (temassız ticaret ile) Irak’a şu anda bin 140 tıra ulaştık ama Irak’a ihracatımız yüzde 50 azalmış durumda, İran’a yüzde 80 azaldı. Ama toplam dış ticaret açısından bakıldığında bir azalma olacaksa en az olması yönünde çalışıyoruz. İş dünyamız bu güzergahları kullanırsa kapasite artırmaya da hazırız” dedi.

EKONOMİ Geleneksel tarım değer kazanacak: Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli