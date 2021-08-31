Ekonomi Dış ticaret verileri açıklandı Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış ticaret verileri açıklandı: Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. İstatistiklere göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Dış ticaret açığı ise temmuzda 4.28 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklandı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat %16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %34,9, İTHALAT %25,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar, ithalat %25,8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %8,9, İTHALAT %24,0 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Temmuz ayında %8,9 artarak 14 milyar 442 milyon dolardan, 15 milyar 720 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %24,0 artarak 13 milyar 357 milyon dolardan, 16 milyar 566 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 846 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %16,1 artarak 32 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %94,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA %51,3 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %51,3 artarak 2 milyar 827 milyon dolardan, 4 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Temmuz ayında %84,0 iken, 2021 Temmuz ayında %79,3'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %4,7 AZALDI

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %4,7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Temmuz döneminde %77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,6'ya yükseldi.

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