Ekonomi TENMAK, enerji ve madenciliğin yeni Ar-Ge üssü olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TENMAK, enerji ve madenciliğin yeni Ar-Ge üssü olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile araştırmacılara ve bilim insanlarına yeni fırsatlar ve proje imkanları sunulurken, girişimcilere de Ar-Ge üssü olarak hizmet verilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TENMAK ile enerji ve maden alanındaki inovasyon ihtiyacı kamu, özel sektör ve akademi iş birliğiyle karşılanacak.

Daha önce aktif çalışmalarını yürüten Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) mevcut teknolojik altyapı kapasiteleri artırılarak Ar-Ge faaliyetlerine TENMAK çatısı altında devam edecek.

Atılacak bu adımla araştırma ve ürün geliştirmede büyük bir sıçrama hedefleyen Bakanlık, TENMAK ile gerek teknolojik gerekse bilimsel çalışmaları güçlendirecek ve enerjide Ar-Ge'yi tek çatı altında toplayacak.

Bu kapsamda TENMAK, araştırmacılara ve bilim insanlarına yeni fırsatlar ve proje imkanları sunarken, girişimcilere de bir Ar-Ge üssü olarak hizmet verecek. Buna göre, bilim insanları ve araştırmacıların bürokratik uygulamalardan sıyrılması ve laboratuvara yönelmesi sağlanacak. Böylece araştırmacıların asıl işlerine yani Ar-Ge çalışmalarına yönelmesi sağlanacak.

TENMAK’ın enerji ve maden sektörüne sağlayacağı diğer bir önemli katkı ise tam koordine bir Ar-Ge atmosferi oluşturarak birbirinden habersiz tekrar eden yatırım ve araştırmaların ortaya çıkmasını engellemek olacak.

Böylece emek, zaman ve maliyet kaybını ortadan kaldırarak, uyumlu ve kümülatif ilerleyen bir araştırma sürecine doğru bir geçiş gerçekleştirilecek. Bu sayede bütçe ve diğer kaynaklar da daha verimli kullanılacak.

Nükleer enerji altyapısı daha güçlü hale getirilecek

Ayrıca, TENMAK'ın bünyesindeki nükleer enerji enstitüsüyle her sektöre hizmet verebilen gelişmiş bir nükleer teknoloji altyapısı inşa edilerek, Türkiye'nin Akkuyu NGS ile başlayan nükleer enerji yolculuğu altyapısı daha güçlü bir hale getirilecek.

Planlama çerçevesinde, Türkiye maden ve enerjinin neredeyse her alanında yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla enerji teknolojileri ihraç eden bir merkez olma hedefine doğru ilerleyecek.

Özellikle, yenilenebilir ve temiz enerji konularında dünyadaki gelişmeleri yakalayıp üzerine çıkmak için de Temiz Enerji Enstitüsü, TENMAK bünyesinde olacak. Böylece karbon salımının mümkün olduğu kadar sıfıra yaklaştığı, yenilenebilir kaynakların etkin kullanıldığı ve bu teknolojilerin ülkede üretildiği bir enerji sektörüne kapı aralanacak.

TENMAK çatısı altında bor cevheri ve bor teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili de önemli çalışmalar yürütülecek. 21. yüzyıl teknolojilerinin en önemli yapı taşları olan nadir toprak elementleriyle ilgili önemli araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetleri de yine TENMAK bünyesinde hayata geçecek.

Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'
EKONOMİ
Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'

Örnek iş adamı: Çalışanlarını 1 Mayıs'a kadar ücretli izne çıkardı
EKONOMİ
Örnek iş adamı: Çalışanlarını 1 Mayıs'a kadar ücretli izne çıkardı
Abone Ol Google News
Karantinada küfür etmişlerdi

Karantinada küfür etmişlerdi

​Video çekip devlete hakaret eden gençler adliyeye sevk edildi.
3 kamu bankasından yeni destek

3 kamu bankasından yeni destek

​Aylık geliri 5 bin lira ve altındaki müşteriler faydalanabilecek.
Bu taammüden cinayettir!

Bu taammüden cinayettir!

​Erem Şentürk İETT'deki o görüntülere isyan etti.
Mobil morglar devrede

Mobil morglar devrede

​Ölü sayısının giderek arttığı ülkede hastane önleri mobil morglarla dolu.
Bugünden<br>itibaren başladı

Bugünden
itibaren başladı

​Vali Yerlikaya 65 yaş üstünü ilgilendiren hamleyi duyurdu.
Bir asır önce<br>salgından kurtulmuştu

Bir asır önce
salgından kurtulmuştu

101 yaşındaki İtalyalı koronavirüs tedavisini tamamlayarak taburcu oldu.
Fatih Terim<br> taburcu oldu

Fatih Terim
taburcu oldu

Kaldığı hastane Terim'in son durumunu açıkladı.
Benzin iniyor<br>motorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

Avrupa Birliği eğer bu krizin üstesinden gelemezse....
Ligler ne zaman <br>başlayacak?

Ligler ne zaman
başlayacak?

​Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig ve play-off açıklaması.
'Korona partisi!''

'Korona partisi!''

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
Resmi teklif yok

Resmi teklif yok

​Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması.
Bravo teyzeler

Bravo teyzeler

Sorumsuzca parti yapan gençleri utandıracak görüntü.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

​II. Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor, 50 şehri birbirine bağlıyor...
En üst düzey<br>isim öldürüldü

En üst düzey
isim öldürüldü

TSK ve MİT'ten Kandil'e nefes kesen operasyon.
Kredi kartıyla ödenebilecek

Kredi kartıyla ödenebilecek

​Vergi ve ceza ödemelerine yeni düzenleme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.