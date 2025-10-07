Tesla, en ucuz SUV modelini tanıttı: Yeni Tesla Model Y Standard ne kadar? Fiyat ve donanım farkları

Yeni Tesla Model Y Standard, 69 kWh bataryasıyla 516 kilometreye kadar menzil sunuyor. 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniye olan araç, 225 kW DC şarj desteğiyle sadece 15 dakikada 257 km menzil kazanabiliyor. 39.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken Model Y Standard, Tesla’nın sadeleşen tasarımı ve eksilen donanımlarıyla “erişilebilir elektrikli SUV” dönemini başlatıyor.





Tesla’nın yeni hedefi: Daha fazla kullanıcıya ulaşmak

Tesla, elektrikli SUV pazarındaki en erişilebilir modeli Model Y Standard’ı resmi olarak tanıttı. Yeni versiyon, 39.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla markanın Kuzey Amerika’daki en ucuz Tesla aracı oldu. Ancak bu uygun fiyat, bazı donanımlardan feragat edilmesiyle mümkün hale geldi.

Meet Model Y Standard & Model 3 Standard – our most affordable vehicles



Ultra-low cost of ownership, engineered for safety & comes with the best Tesla features you love



– 321 mi of range

– Extreme efficiency that takes you farther + saves you $$

– Minimal maintenance

– Can… pic.twitter.com/2cMQ5NW6Yf — Tesla (@Tesla) October 7, 2025

Daha sade dış tasarım

Model Y Standard, markanın alışık olduğumuz premium çizgilerini korurken, tasarım anlamında sade bir yaklaşım benimsiyor. Ön bölümdeki boydan boya LED şerit kaldırılmış, yerine daha ince farlar kullanılmış. Ayrıca Matrix LED teknolojisi bu modelde yer almıyor. Yenilenen tampon tasarımı ve 18 inçlik yeni jantlar, hem maliyeti düşürüyor hem de aerodinamik verimliliği artırıyor. Araç üç gövde rengiyle geliyor: gri (ücretsiz), beyaz (1.000 $) ve siyah (1.500 $).

İç mekânda maliyet odaklı sadeleşme

Tesla, Model Y Standard’ın kabininde de “minimalizm” felsefesini öne çıkarmış durumda. Bu versiyonda HEPA filtre yer almıyor, döşemelerde ise kumaş ve vegan deri kombinasyonu tercih edilmiş. Aynalar ve koltuklar manuel ayarlı, ön camlarda lamine cam kullanılmadığı için ses yalıtımı daha zayıf.

Ayrıca orta konsolda derin saklama alanı yerine iki bardaklık, ambiyans aydınlatması yerine sade iç ışıklandırma bulunuyor.

Eksilen özellikler dikkat çekiyor

Yeni Model Y Standard’da, üst donanımlarda yer alan birçok özellik çıkarılmış. 7 hoparlörlü ses sistemi, subwoofer olmadan sunuluyor. Arka koltuk ekranı kaldırılmış, ön bagaj hacmi küçültülmüş. Ayrıca FM/AM radyo ve bazı otonom sürüş destekleri bu modelde bulunmuyor. Tesla, yazılım tarafında da sadeleşmeye giderek bazı “Autopilot” özelliklerini devre dışı bırakmış durumda.

Cam tavan var ama kumaş kaplı

Cam tavan bu modelde de standart olarak geliyor ancak iç kısmı kumaş malzeme ile kaplanmış. Tesla, bu sayede hem maliyetleri hem de ağırlığı azaltmayı hedefliyor.





Teknik tarafta güçlü kalanlar

Model Y Standard, bazı donanımlardan feragat etse de performans açısından iddialı. Araçta 69 kWh kapasiteli batarya bulunuyor ve 516 kilometreye kadar menzil hedefleniyor (EPA ölçümüne göre). 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniye, azami DC şarj gücü 225 kW. Bu sayede yalnızca 15 dakikalık hızlı şarjla 257 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor. Ayrıca ısı pompalı termal yönetim sistemi bu modelde de korunmuş.

Tesla’nın yeni stratejisi: Erişilebilir elektrikli SUV