Ekonomi Teslimatları Eylül 2020de
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teslimatları Eylül 2020’de

S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi’nin ilk projesi olan Hava Kent’te teslimler Eylül 2020’de başlayacak. 1+1 daireler için giriş aidatı 40 bin lira olan projede dairenin yaklaşık maliyeti 190 bin lira.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava Kent
Hava Kent

Kooperatifcilik modeliyle vatandaşı daha düşük ve daha kolay ödeme yöntemiyle ev sahibi yapmak üzere kurulan S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi ilk projesinde kaba inşaatın yüzde 40’ını tamamladı.

Erkut Çavuş

S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, çoğunluğunu İstanbul Havalimanı’nda çalışan personellerin oluşturduğu üyelerine evlerini Eylül 2020’de teslim edeceğini açıkladı. Havakent olarak 453 ortakları olduğunu belirten Çavuş, Hava Kent Taşoluk, Hava Kent Akpınar ve Hava Kent Haraççı olmak üzere 3 projeleri olduğunu söyledi. 4 blok ve 144 daireden oluşan Hava Kent Taşoluk projesinde evleri 2020 yılı eylül ayında teslim etmeyi planladıklarını söyledi. 1+1 daire almak isteyenler giriş aidatı olarak 40 bin lira ödeme yapıyor, ardından ise 36 ay vade ile ayda bin lira ödüyor. Dairenin maliyet bedeli 190 bin lira olarak veriliyor.

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