Rüya gerçek oldu: Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türk Hava Yolları'nın teslim aldığı ilk B787-9 Dreamliner uçağı bugün Türkiye'ye geliyor.

Uçağın ismiyle ilgili dün itibariyle bir anket düzenlendi. Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma isimleri üzerinden yapılan ankete katılanların yarısından fazlasının tercihi ise Göbeklitepe oldu.

THY'nin ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek uçak 8 Temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden uçağın Amerika'daki tesislerden kalkış yaparak Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Ekşi paylaşımında ''Rüyamız gerçek oldu mu?'' notunu da düştü.

Beni de aranıza alır mısınız? İstanbul'a gidiyorum!B787-9 Dreamliner uçağımız Amerika'dan kalkışını yaptı.Ekrandaki tüm uçaklar Amerika'dan kalkış yapıp Türkiye"ye doğru sefere başlayan #THY 🇹🇷 uçakları.Kaç uçak var?Rüyamız gerçek oldu mu? pic.twitter.com/Gg50yeBF3y

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 26 Haziran 2019