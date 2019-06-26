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THY Genel Müdürü Ekşi: Rüyamız gerçek oldu mu?

Rüya gerçek oldu: Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türk Hava Yolları'nın 'rüya uçağı' olarak adlandırılan ilk B787-9 Dreamliner bugün Türkiye'ye iniş yapacak. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından uçağın Amerika'daki tesislerden kalkış yaptığını belirterek, ''Rüyamız gerçek oldu mu?'' notunu paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türk Hava Yolları'nın teslim aldığı ilk B787-9 Dreamliner uçağı bugün Türkiye'ye geliyor.

Uçağın ismiyle ilgili dün itibariyle bir anket düzenlendi. Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma isimleri üzerinden yapılan ankete katılanların yarısından fazlasının tercihi ise Göbeklitepe oldu.

THY'nin ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek uçak 8 Temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden uçağın Amerika'daki tesislerden kalkış yaparak Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Ekşi paylaşımında ''Rüyamız gerçek oldu mu?'' notunu da düştü.

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