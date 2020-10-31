THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri
6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.
Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.
GÜNDEM
İzmir depreminde son bilanço açıklandı: Can kaybı 25 oldu
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
GÜNDEM
İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu
GÜNDEM
İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı
OYNAT 00:31
Depremde bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Arama çalışmalarının aralıksız devam edildiği İzmir'de bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
OYNAT 02:00
Depremden 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.
OYNAT 00:59
İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi
İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Dün saat 14.50 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremde şu ana kadar 24 vatandaş hayatını kaybederken 700'ün üzerinde vatandaş yaralandı. Enkaza dönen 17 binandan 8'in arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken 9 binada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
OYNAT 00:57
İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi.