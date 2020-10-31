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Ekonomi THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek
İŞ DÜNYASI

THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu.
THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

  • Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

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