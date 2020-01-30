Ekonomi THYden Çin açıklaması Seferler azaltılacak
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THY'den Çin açıklaması: Seferler azaltılacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronovirüsle ilgili bir önlem de THY'ye aldı. Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarındaki belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına bu bölgelere yapılacak planlı uçuşlarda frekans azaltımına gidileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA DHA
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THY "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" açıklaması yaptı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır."

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