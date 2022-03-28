THY'den dünya turizmine katkı: Yüz binleri Morityus'a taşıdı

Hint Okyanusu'ndaki küçük ada ülkesi, Türkiye'de Morityus, dünyada ise Mauritius adıyla biliniyor. Morityus'un komşuları arasında yine ada ülkeleri Madagaskar, Komor, Şeyseller ve Fransa'nın deniz aşırı toprağı Reunion Adaları yer alıyor. Afrika'nın 2 bin, Madagaskar'ın 890 kilometre doğusunda yer alan Morityus, Rodrigues, Agalega, Cargados Carajos adalarından oluşuyor. Arap denizciler tarafından keşfedilen Morityus'daki bazı yerlerin halen Medine, Moha ve Yemen gibi isimler taşıması Müslümanların burada çok erken dönemlerdeki varlığına işaret ediyor. Morityus daha sonra sırasıyla Portekizlilerin, Hollandalıların, Fransızların ve İngilizlerin hakimiyeti altında kaldı. 1967'de yapılan referandumda Morityus, İngiltere'den ayrıldı ve 12 Mart 1968'de bağımsız devlet oldu.

Turizm sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor

Kum sahilleri, görkemli ağaçları ve misafirperver halkıyla dikkati çeken adanın yüz ölçümü 2 bin 40 kilometre. Önceki dönemlerde ekonomisi daha çok tarım ve balıkçılığa dayanan ülkede son yıllarda turizm sektörü de öne çıkmaya başladı. Endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapan ve nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı Morityus, son yıllardaki yatırımlar, artan otel sayısı, altyapı-üstyapı çalışmaları ve politik istikrarıyla, başta THY olmak üzere yeni havayolları şirketlerinin de ülkeye sefer başlatmasıyla turizm sektöründe önemli bir yer edindi.

REKLAM

Morityus Turizm Bakanlığının verilerine göre, plajları ve turkuaz rengi deniziyle adaya gelen turist sayısı 2019'da ülkenin nüfusunu aşarak yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi oldu. Ülkede çalışan nüfusun dörtte birine istihdam sağlayan turizm sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor.

EKONOMİ THY'den Belarus uçuşlarıyla ilgili açıklama: Haberler gerçek dışı

Ada ülkesini başta Fransa, İngiltere ve Almanya'dan gelen Avrupalılar olmak üzere tüm dünyadan turistler tercih ediyor. Ülke Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını 2020'de turizme kapatsa da 1 Ekim 2021'de yeniden turist ağırlamaya başladı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 binden fazla kişi, küçük ada ülkesini ziyaret etti.

"Uçuşlarımız hız kesmeden devam ediyor"

Ada ülkesine yapılan uçuşla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan THY Morityus Satış Şefi Mustafa Samancı, yolcuların sayısının her geçen gün artığını söyledi. Morityus seferlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Samancı, "Talepten son derece memnunuz. Uçaklarımızda Türk yolcuyu da daha fazla görür olduk. Aynı zamanda Morityuslu yolcularımızın da Türkiye'yi keşfetmesi bizi ayrıca memnun eden bir unsur. Özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden ciddi bir talep var. Aralık 2015'ten bu yana Morityus'a uçuşlarımız hız kesmeden devam ediyor. Haftalık 4 frekans uçuş gerçekleştiriyoruz. Dönemsel olarak 5 uçuş gerçekleşiyor. Türkiye'den buraya güzel bir talep var. Buradan da Türkiye'ye güzel bir talepten bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kargo taşımacılığı da yaptıklarını dile getiren Samancı, Morityus'tan daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın çeşitli noktalarına balık, tekstil ürünleri taşıdıklarını, Türkiye'den ise adaya gıda, ev eşyaları, mobilya olmak üzere bir çok ürünü transfer ettiklerini anlattı.

"Ülkemizi görünür kılan THY'ye çok teşekkür ederim"

Morityus Turizm Direktörü Arvind Bundhun, ülkelerinin Türkiye'deki bilinirliliğini sağlamanın kendileri için önem taşıdığını kaydetti. THY'nin Morityus uçuşlarının önemine değinen Bundhun, "Turizmin temeli ulaşılabilirlikten geçiyor. Bu nedenle buraya direkt seferler düzenleyerek, Morityus'a ulaşım sağlayan ve ülkemizi görünür kılan THY'ye çok teşekkür ederim." dedi.

"Morityus güvenli bir ülke"

Ülkedeki en büyük otel zincirinin Genel Müdürü Rico Paoletti, ülkelerine THY ile çok sayıda misafirin geldiğini söyledi. Avrupa'nın birçok şehrinden THY ile Morityus'a gelmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Paoletti, "Türkiye'den daha çok insanı burada görmek istiyorum. Çünkü Türklerin hoşlanacağı her şeye burada sahibiz. İyi yemeklerimiz, ilgi çekici sporlar var. Morityus güvenli bir ülke. Bu dönemde aileler için bu konu çok önemli. Morityus insanı çok kibar, turistleri seven ve onları iyi karşılayan bir millet. Türk insanı gibiler." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM