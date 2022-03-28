Ekonomi THYden dünya turizmine katkı Yüz binleri Morityusa taşıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den dünya turizmine katkı: Yüz binleri Morityus'a taşıdı

Türkiye'nin en büyük markalarından olan THY, dünya turizmine de önemli katkılar sunuyor. THY, 2015'ten bu yana Afrika'nın ada ülkesi Morityus'a düzenlediği direkt seferlerle başta Avrupalılar olmak üzere yüz binlerce turisti adaya taşıdı. THY Morityus Satış Şefi Mustafa Samancı, "Haftalık 4 frekans uçuş gerçekleştiriyoruz. Dönemsel olarak 5 uçuş gerçekleşiyor. Türkiye'den buraya güzel bir talep var. Buradan da Türkiye'ye güzel bir talepten bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
THYden dünya turizmine katkı: Yüz binleri Morityusa taşıdı
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Hint Okyanusu'ndaki küçük ada ülkesi, Türkiye'de Morityus, dünyada ise Mauritius adıyla biliniyor. Morityus'un komşuları arasında yine ada ülkeleri Madagaskar, Komor, Şeyseller ve Fransa'nın deniz aşırı toprağı Reunion Adaları yer alıyor. Afrika'nın 2 bin, Madagaskar'ın 890 kilometre doğusunda yer alan Morityus, Rodrigues, Agalega, Cargados Carajos adalarından oluşuyor. Arap denizciler tarafından keşfedilen Morityus'daki bazı yerlerin halen Medine, Moha ve Yemen gibi isimler taşıması Müslümanların burada çok erken dönemlerdeki varlığına işaret ediyor. Morityus daha sonra sırasıyla Portekizlilerin, Hollandalıların, Fransızların ve İngilizlerin hakimiyeti altında kaldı. 1967'de yapılan referandumda Morityus, İngiltere'den ayrıldı ve 12 Mart 1968'de bağımsız devlet oldu.

Turizm sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor

Kum sahilleri, görkemli ağaçları ve misafirperver halkıyla dikkati çeken adanın yüz ölçümü 2 bin 40 kilometre. Önceki dönemlerde ekonomisi daha çok tarım ve balıkçılığa dayanan ülkede son yıllarda turizm sektörü de öne çıkmaya başladı. Endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapan ve nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı Morityus, son yıllardaki yatırımlar, artan otel sayısı, altyapı-üstyapı çalışmaları ve politik istikrarıyla, başta THY olmak üzere yeni havayolları şirketlerinin de ülkeye sefer başlatmasıyla turizm sektöründe önemli bir yer edindi.

  • Morityus Turizm Bakanlığının verilerine göre, plajları ve turkuaz rengi deniziyle adaya gelen turist sayısı 2019'da ülkenin nüfusunu aşarak yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi oldu. Ülkede çalışan nüfusun dörtte birine istihdam sağlayan turizm sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor.

THY'den Belarus uçuşlarıyla ilgili açıklama: Haberler gerçek dışı
EKONOMİ
THY'den Belarus uçuşlarıyla ilgili açıklama: Haberler gerçek dışı

Ada ülkesini başta Fransa, İngiltere ve Almanya'dan gelen Avrupalılar olmak üzere tüm dünyadan turistler tercih ediyor. Ülke Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını 2020'de turizme kapatsa da 1 Ekim 2021'de yeniden turist ağırlamaya başladı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 binden fazla kişi, küçük ada ülkesini ziyaret etti.

"Uçuşlarımız hız kesmeden devam ediyor"

Ada ülkesine yapılan uçuşla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan THY Morityus Satış Şefi Mustafa Samancı, yolcuların sayısının her geçen gün artığını söyledi. Morityus seferlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Samancı, "Talepten son derece memnunuz. Uçaklarımızda Türk yolcuyu da daha fazla görür olduk. Aynı zamanda Morityuslu yolcularımızın da Türkiye'yi keşfetmesi bizi ayrıca memnun eden bir unsur. Özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden ciddi bir talep var. Aralık 2015'ten bu yana Morityus'a uçuşlarımız hız kesmeden devam ediyor. Haftalık 4 frekans uçuş gerçekleştiriyoruz. Dönemsel olarak 5 uçuş gerçekleşiyor. Türkiye'den buraya güzel bir talep var. Buradan da Türkiye'ye güzel bir talepten bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.

  • Kargo taşımacılığı da yaptıklarını dile getiren Samancı, Morityus'tan daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın çeşitli noktalarına balık, tekstil ürünleri taşıdıklarını, Türkiye'den ise adaya gıda, ev eşyaları, mobilya olmak üzere bir çok ürünü transfer ettiklerini anlattı.

"Ülkemizi görünür kılan THY'ye çok teşekkür ederim"

Morityus Turizm Direktörü Arvind Bundhun, ülkelerinin Türkiye'deki bilinirliliğini sağlamanın kendileri için önem taşıdığını kaydetti. THY'nin Morityus uçuşlarının önemine değinen Bundhun, "Turizmin temeli ulaşılabilirlikten geçiyor. Bu nedenle buraya direkt seferler düzenleyerek, Morityus'a ulaşım sağlayan ve ülkemizi görünür kılan THY'ye çok teşekkür ederim." dedi.

"Morityus güvenli bir ülke"

Ülkedeki en büyük otel zincirinin Genel Müdürü Rico Paoletti, ülkelerine THY ile çok sayıda misafirin geldiğini söyledi. Avrupa'nın birçok şehrinden THY ile Morityus'a gelmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Paoletti, "Türkiye'den daha çok insanı burada görmek istiyorum. Çünkü Türklerin hoşlanacağı her şeye burada sahibiz. İyi yemeklerimiz, ilgi çekici sporlar var. Morityus güvenli bir ülke. Bu dönemde aileler için bu konu çok önemli. Morityus insanı çok kibar, turistleri seven ve onları iyi karşılayan bir millet. Türk insanı gibiler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye dokuz saat uzaklıkta: Bilinmeyen turizm destinasyonu keşfedilmeyi bekliyor
FOTOĞRAF 23
Title
Hint Okyanusu'nda bulunan küçük ada ülkesi, Türkiye'de Morityus, dünyada ise Mauritius adıyla biliniyor.
Title
Kara sınırı bulunmayan Morityus'un komşuları arasında yine ada ülkeleri Madagaskar, Komor, Şeyseller ve Fransa'nın deniz aşırı toprağı Reunion Adaları yer alıyor. Afrika'nın 2 bin, Madagaskar’ın 890 kilometre doğusunda yer alan ülke Morityus, Rodrigues, Agalega, Cargados Carajos adalarından oluşuyor.
Title
Adı, Hollandalıların 1598'de adayı ele geçirmesinden sonra ülkelerinin önde gelen yöneticisi Prens Maurice de Nassau'dan geliyor.
Title
İlk Arap denizciler keşfetti<br><br>Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre adayı ilk Arap denizciler keşfetti. Morityus'daki bazı yerlerin halen Medine, Moha ve Yemen gibi isimler taşıması Müslümanların burada çok erken dönemlerdeki varlığına işaret ediyor.
Title
Morityus'a Portekizliler, ilk defa 1498'de Vasco da Gama öncülüğünde geldi. Portekizlilerden sonra 1516 yılında adayı ele geçiren Hollandalılar, Hindistan deniz yolu üzerindeki Morityus'u uzunca bir süre erzak ve malzeme temin üssü olarak kullandı. Adaya ülkelerinin şeker ihtiyacı ve rom içkisi üretimi için şeker kamışı eken Hollandalılar, burayı iklim şartları nedeniyle 1710 yılında terk etmek zorunda kaldı. Adayı 1715 yılında Fransızlar ele geçirdi ve adı İle de France olarak değiştirildi.
Title
İngilizler ve Fransızlar arasında yapılan savaşta Morityus Adası 1814'te Paris Antlaşmasıyla İngilizlerin eline geçti. Hindistan deniz yolu üzerinde önemli bir üs olan ada, 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Avrupalılar için önemini kaybetti. 1967'de yapılan referandumda Morityus, İngiltere'den ayrıldı ve 12 Mart 1968'de bağımsız devlet oldu.<br><br>
Title
Türkiye ile ilişkileri Osmanlı'ya dayanıyor<br><br>Morityuslu tarihçi Assad Bhuglah'ın \"18. ve 19. Yüzyılda Morityus'un Öncü Hint Gemicileri ve Gassy Sobdar\" başlıklı kitabına göre bu ülke ile ilişkiler, Sultan Abdülaziz'in 1865'te kaftan ve Kur'an-ı Kerim gönderdiği İmam Sobdar'a \"Osmanlı'nın Morityus'daki dini temsilcisi\" unvanının verilmesiyle başladı.
Title
Bölge Müslümanlarının 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilişki kurduğu, hatta Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında yardım gönderdiği de biliniyor.
Title
Türkiye'nin başkent Port Louis'de fahri konsolosluğu bulunuyor. Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, Türkiye ile yakın ilişki kurmak ve Türkiye'nin diplomatik varlığını geliştirerek adada büyükelçilik açmasını istiyor.
Title
Dodo kuşunun anavatanı<br><br>Kum sahilleri, görkemli ağaçları ve misafirperver halkıyla dikkati çeken adanın yüz ölçümü 2 bin 40 kilometre. Adanın başkenti, Afrika kıtasında Johannesburg'dan sonra ikinci önemli liman kenti Port Louis. Diğer önemli şehirleri ise Beau Bassin-Rose Hill ve Vascoas-Phoenix.
Title
Endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapan ve nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı olan Morityus, son yıllarda yapılan yatırımlar, artan otel sayısı, altyapı ve üstyapı çalışmaları, politik istikrara sahip olması ile başta THY olmak üzere yeni havayolları şirketlerinin de ülkeye sefer başlatmasıyla turizm sektöründe önemli bir yer edinmeye başladı.
Title
Gelen turist sayısı ülke nüfusunu geçti<br><br>Morityus Turizm Bakanlığının verilerine göre, plajları ve turkuaz rengi deniziyle ünlü adaya gelen turist sayısı 2019'da ülkenin nüfusunu aşarak yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi oldu.
Title
Ada ülkesini başta Fransa, İngiltere ve Almanya'dan gelenler olmak üzere tüm Avrupa'dan turistler tercih ediyor. Ülke Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını 2020 yılında turizme kapatsa da 1 Ekim 2021'de yeniden turist ağırlamaya başladı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişi, küçük ada ülkesini ziyaret etti.<br><br>Ülkede çalışan nüfusun dörtte birine istihdam sağlayan turizm sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor.
Title
THY ile 9 saatte ulaşılıyor<br><br>İstanbul'dan Morityus'a THY'nin 9 saatlik direkt uçuşuyla ulaşmak mümkün. Küçük ada ülkesinde gezip görülebilecek çok sayıda yer bulunuyor.<br><br>
Title
Bunların başında Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanik Bahçesi, 1892 yılında kurulan çay fabrikası, Trou aux Biches Beach plajı, adanın en büyük koyu Gran Baie, erozyon sonucu oluşmuş 7 renkli Terresdes Sept Couleurs arazisi ve Hindularca kutsal kabul edilen Grand Bassin Tapınağı bunlardan sadece birkaçı.
Title
Dünyanın en iyi balayı adalarından ve en iyi dalış noktalarından biri kabul edilen, prestijli golf turnuvalarının yapılacağı bölgelerden biri haline gelen at yarışlarıyla ünlü Morityus, doğal güzellikleriyle Unesco Dünya Mirası listesinde yer alıyor.<br><br>
Title
Hinduizm'in en yaygın olduğu tek Afrika ülkesi<br><br>Morityus, Afrika kıtasının doğu kıyısında bulunmasına karşın nüfus, din, alt ve üstyapı yatırımları, gelişmiş eğitim ve ekonomisiyle bir Afrika ülkesinden çok Asya ülkesini andırıyor. Coğrafi konumu ve yüzyıllar süren sömürge yönetimi nedeniyle Morityus'un halkı etnik gruplar, kültür, dil ve din bakımından son derece çeşitli.
Title
Morityus, Hinduizm'in en yaygın olduğu tek Afrika ülkesi. Halk çoğunlukla Asya, Afrika ve Avrupa kökenlilerden oluşuyor. Ülke nüfusunun üçte ikisi İngilizlerin Hindistan'dan çalıştırmak için getirdiği kişilerden oluşuyor. Nüfusun geri kalanı ise Kreol olarak adlandırılan ve Afrika ile Madagaskar köleleri ile Avrupalıların karışımıyla ortaya çıkan gruplar. Ülke genelinde yüzde 2 civarında Çin kökenli bulunuyor. Beyaz Avrupalıların oranı ise yüzde 1'den daha az.<br><br>Ada nüfusunun yüzde 50'ye yakını Hindu, yüzde 32,7'si Hristiyan ve yüzde 17,3'ü Müslüman.
Title
\"Güvenlik ve lüks ülke turizmimizin en önemli değerleri\"<br><br>Morityus Turizm Direktörü Arvind Bundhun yaptığı açıklamada, ülkenin 1 Ekim 2021'den itibaren sınırlarını yeniden turistlere açtığını söyledi.<br><br>Başarılı bir aşı kampanyası yürüttüklerini anlatan Bundhun, \"Ekimden şubata kadar 280 bine yakın, dünyanın her yerinden turist ağırladık. Çok az Kovid-19 pozitif vakamız var bugünlerde. Ne hastaneye kaldırılan ne de ölüm vakalarının yaşandığının altını çizmek isterim. Güvenlik ve lüks ülke turizmimizin en önemli değerleri.\" dedi.
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\"Tüm yıl turizm sezonu demek mümkün\"<br><br>Ülkedeki en büyük otel zinciri Shandrani Beachcomber Resort and Spa'nın Genel Müdürü Rico Paoletti de dünyanın neredeyse her ülkesinden insanların Morityus'u ziyaret ettiğini belirtti.
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Ada ülkesinin özellikle Avrupalılarca tercih edilen çok önemli bir turistik destinasyon olduğuna işaret eden Paoletti, şöyle konuştu:<br><br>\"Morityus, tropikal bir ada olduğu için tüm yıl turizm sezonu demek mümkün. Kışın bile sıcaklık 25-27 derece arasında. Kış sezonumuz olan haziran ve eylül arasındaki dönem çok iyidir. Sıcak sezon dediğimiz ekim ve şubat sonuna kadar devam dönemde sıcaklık biraz daha yüksek, 36-37 derece arasında olur ve nem oranı daha yüksek. Bu dönemde turistler çok yoğun gelir.\"
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Afrika'nın bilinmeyen turizm destinasyonu Morityus Adası
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Türkiye'ye dokuz saat uzaklıkta: Bilinmeyen turizm destinasyonu keşfedilmeyi bekliyor
Berrak turkuaz rengi suları, bembeyaz kumları, yemyeşil dağları, şelaleleri ve tropikal iklimiyle Hint Okyanusu'nun egzotik adası Morityus (Mauritius) keşfedilmeyi bekliyor. Türkiye ile ilişkileri Osmanlı dönemine uzanan Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus, aynı zamanda Hinduizm'in en yaygın din olduğu tek Afrika ülkesi. Başkent Port Louis'de Türkiye'nin fahri konsolosluk bulundurduğu Morityus'a, İstanbul'dan THY'nin 9 saatlik direkt uçuşuyla ulaşılıyor.
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