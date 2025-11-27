THY’nin ödeme sistemi TKPAY hizmete alındı

THY’nin %100 iştiraki olarak kurulan ve bilet alımından günlük harcamalara kadar birçok finansal işlemi tek noktadan yöneten TKPAY Cüzdan, müşterilerin kullanımına sunuldu. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yeni platform sayesinde Türkiye’ye gelen turistlerin ortalama 400-500 dolar olan harcamasını daha da artırmak istediklerini belirtti.
Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 100 iştiraki olarak finansal teknolojiler alanında kurulan TKPAY, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. 16 milyon kişinin aktif olarak kullandığı THY uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan sayesinde, bilet alımından günlük harcamalara kadar birçok işlem tek bir noktadan yönetilebiliyor. Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde TK Para kazanılırken; restoran, konaklama, giyim ve ulaşım gibi anlaşmalı markalardaki harcamalardan nakit iade elde edilebiliyor. Ayrıca 7/24 ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi hizmetler de sunuluyor. THY’nin bilet iadesi ve benzeri ödeme süreçlerinin de aşamalı olarak TKPAY Cüzdan üzerinden yapılması planlanıyor.
GLOBALDE BENZERİ OLMAYAN HAMLE
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sundukları hizmetin Avrupa ve Amerika’da bulunmayan, global çapta ise yalnızca birkaç Asya hava yolunda görülen çok yeni bir finansal sistem olduğunu vurguladı. Bolat, “Amacımız, ülke ekonomisine kişi başı 3.000-4.000 dolar katkı sağlayacak kültür ve tarih turistlerini getirmek. Hayata geçirdiğimiz platform bu açıdan önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Ülkemizdeki herkes tüm ihtiyaçlarını bu cüzdanla giderebilecek. Türkiye’ye gelen her yabancı sistemi kullanabilecek” dedi.
30’u aşkın markayla iş ortaklığı kuruldu
- TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen de şu ana kadar 20 bin kişinin cüzdanı kullanmaya başladığını söyledi. Cüzdanın seyahat eden yolcuların alışkanlıklarına ve ödeme davranışlarına göre kişiselleştirilebileceğini dile getiren Ekmen, “Çok sık iş seyahati yapan bir yolcumuz ile ailesiyle beraber tatil yapan bir misafirimiz cüzdanı açtıklarında geliştirdiğimiz kampanyaları görecekler. Lansman itibarıyla yüzde 10 TK Para veriyoruz” diye konuştu. Ekmen, TKPAY için 30’dan fazla marka ile iş ortaklığı kurulduğunu sözlerine ekledi.