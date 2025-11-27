THY’nin ödeme sistemi TKPAY hizmete alındı

TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen de şu ana kadar 20 bin kişinin cüzdanı kullanmaya başladığını söyledi. Cüzdanın seyahat eden yolcuların alışkanlıklarına ve ödeme davranışlarına göre kişiselleştirilebileceğini dile getiren Ekmen, “Çok sık iş seyahati yapan bir yolcumuz ile ailesiyle beraber tatil yapan bir misafirimiz cüzdanı açtıklarında geliştirdiğimiz kampanyaları görecekler. Lansman itibarıyla yüzde 10 TK Para veriyoruz” diye konuştu. Ekmen, TKPAY için 30’dan fazla marka ile iş ortaklığı kurulduğunu sözlerine ekledi.