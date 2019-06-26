Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi THYnin rüya uçağı için öne çıkan isim
İŞ DÜNYASI

THY'nin rüya uçağı için öne çıkan isim

Türk Hava Yolları'nın teslim alacağı ilk B787-9 Dreamliner, ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden bugün THY için yola çıkıyor. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul Havalimanı'na teker koymasıyla THY'nin ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağının ismi için de sosyal medya hesabından anket başlattı. 4 isim üzerinden başlatılan ankete bir gün içerisinde yaklaşık 130 bin kişi oy verdi. İşte ankette öne çıkan isim...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı bugün İstanbul'a iniş yapacak.

TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul Havalimanı'na teker koymasıyla THY'nin ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek.

4 İSİMLİ ANKET

THY uçağın ismi içinde sosyal medya hesabından anket başlattı. THY, belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor.

GÖBEKLİTEPE ÖNE ÇIKIYOR

Anketin bitimine 2 gün kala kullanılan yaklaşık 130 bin oy arasında en fazla tercih edilen isim Göbeklitepe oldu. Katılımcıların yüzde 52'sinin Göbeklitepe dediği ankette, katılımcıların yüzde 22'si Zeugma, yüzde 19'u Assos, yüzde 7'si ise Perge dedi.

  • Ankette en çok oyu alan isim Türk Hava Yolları’nın yeni filosuna katacağı Boeing 787-9 Dreamliner’a verilecek.

B787-9 Dreamliner içinden ilk görüntüler.

GÖBEKLİTEPE

Milattan önce 10 binli yıllarda inşa edildiği bilinen ve tarihteki en eski ibadet merkezi olan Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya bağlı Örencik köyü civarındaki Tek Tek Dağları'nın eteğinde bulunuyor. İnşasından yaklaşık 1000 yıl kadar sonra üstü kapatıldı. 1995 yılından beri ise arkeolojik kazılarla tekrar gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.

B787-9 Dreamliner içinden ilk görüntüler.

İLK SEFER ANTALYA'YA

THY'nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 Temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak.

Türk Hava Yolları

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