Ticaret Bakanı Bolat, Gürbulak Gümrük Kapısı açılışında konuştu: Ekonomiye büyük katkı sağlayacak

"İnanıyorum ki Körfez'deki savaş son bulduğunda, huzur ve barış iklimi oluştuğunda İran'daki kalkınma ve gelişme hamlesiyle de beraber ve bölge ülkelerindeki ihtiyaçlardan dolayı da ticaret artacak, girişler ve çıkışlar hızlanacak. Bu anlamda da bizim de gümrüklerimizin hazır olması gerekiyor. Uygulamalarımızla birlikte dış ticareti artırdık. Allah'a sonsuz şükürler olsun, 400 milyar dolar ihracat, 420 milyar dolar mal ve hizmet ithalat boyutuna geldik. İnşallah bu rakamları önümüzdeki birkaç yılda, 2030'a doğru 1 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracat ve ithalat toplamı olarak çıkarma azmindeyiz. Gürbulak Gümrük Kapısı'nı 2 kat büyüttük, 320 dönüme çıkardık ve tam 20 geçiş noktasına ulaştırdık. 20 tescil peronu ve yolcu salonları inşa edildi, lojmanlar yapıldı. Bütün çabalarımız iki ülke ve Türkiye'nin bütün Asya'ya yönelik ihracat ve ithalat ticaretinin hızlanması ve gelişmesi, ekonomimize daha fazla katkı sağlamaktı."