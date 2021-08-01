Ekonomi 100 milyar dolarda Ruslarla mutabıkız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 milyar dolarda Ruslarla mutabıkız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istediklerini söyledi. Bakan Muş, üretimle alakalı alanlarda ilerleme niyetinde olduklarını belirterek, “Ticaretimizi karşılıklı olarak dengeli bir şekilde 100 milyar dolara çıkartmak konusunda Rus tarafıyla da mutabıkız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 100 milyar dolarda Ruslarla mutabıkız
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Türkiye, Rusya ile ticaretini kazan-kazan politikası kapsamında artırmak istiyor. Bu konuda karşılıklı bir mutabakat olduğunun altını çizen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzusundayız” dedi.

KAZAN'DA DEV ZİRVE

Muş, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’a gerçekleştirdiği ziyaret ve ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da katıldığı Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nı değerlendirdi. Kazan’da düzenlenen “12. Kazan Summit 2021” zirvesine katıldığını anlatan Muş, Rusya ile karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerini belirtti.

DENGELİ TİCARET HEDEFİNE DOĞRU

Tataristan’daki temaslarının ardından KEK Toplantısı için Moskova’ya geldiklerini belirten Muş, “Buradaki toplantılar çok güzel geçti. Mutabakat zaptını da imzaladık. Çözüm bekleyen meseleler vardı, onların bir kısmını çözdük. Çözülmesi gereken başka konular var. Ama burada attığımız adımlar, ticaretimizin gelişmesine katkı sunacak adımlardır” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından konulan, karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerinin altını çizen Muş, “Biz dengeli bir ticaret ortaya koymak istiyoruz. Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Bu yıl karşılıklı ticaretin 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Muş, “Bu aslında ikili ticarette 100 milyar doların yakalanabilir bir hedef olduğunu gösteriyor. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzusundayız" dedi.

Mehmet Muş
Mehmet Muş

ENERJİDE İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Rusya’nın son dönemlerde, özellikle üretim anlamında, ciddi bir emek sarf ettiğine işaret eden Muş, “Enerji, doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke ancak bunun yanında sanayisini de çeşitlendirmek istiyor. Türkiye olarak biz de aslında burada olabiliriz. Dolayısıyla buradaki ticaret hacmimizi, üretim temelini artırma kabiliyetimizin olduğunu düşünüyorum. Moskova’da verimli toplantılar gerçekleştirdik, bunun yansımalarını ekonomide önümüzdeki günlerde, haftalarda ve yıllarda göreceğiz diye düşünüyorum.“dedi.

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