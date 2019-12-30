Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan 2019da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yıl başından bu yana toplam 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirdiğini bildirdi. Pekcan, Gümrük Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nde kara, hava ve deniz ticaret akışını 7 gün 24 saat takip ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılında gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Gümrükleri en son teknoloji ve en modern uygulamalarla donatmak üzere çalışmaları sürdürdüklerini belirten Pekcan, Gümrük Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nde kara, hava ve deniz ticaret akışını 7 gün 24 saat takip ettiklerini söyledi.

Pekcan, burada, gümrük kapı ve limanlarından anlık görüntüler alabildiklerini, Türkiye hava sahasını kullanan ticari uçakları, denizlerdeki gemileri takip edebildiklerini, transit yükü taşıyan riskli gördükleri araçları uydu üzerinden izleyebildiklerini, x-ray tarama görüntülerinin ikincil analizini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Pekcan, araç ve konteyner tarama sistemlerinin ithal edildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile geliştirdikleri Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi ile bu sistemlerin Türkiye'de üretileceğini, 2021 yılında da bu ekipmanları devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Böylece Türkiye'nin bu ekipmanları üreten sayılı ülkeler arasına gireceğine işaret eden Pekcan, sistemlerin ihracatının da gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

MİLTAR'ı destekler nitelikteki bir diğer projenin TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirdikleri Tarama Ağı Projesi olduğuna dikkati çeken Pekcan, ileri teknolojili bu ağa yapay zeka da dahil edilerek, ileri analiz yöntemleri uygulanacağını anlattı.

  • Yolcuların fiziki olarak aranmasına gerek kalmadan üstlerindeki yabancı maddeleri Yolcu Görüntüleme Sistemi ile kolayca tespit edebildiklerini anlatan Pekcan, yoğun gümrük kapılarında hali hazırda bu sistemin kullanıldığını söyledi.

Pekcan, Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı Projesi ile "büyük veri havuzunda" verilerin analizini yapay zeka yöntemiyle yaparak, organize kaçakçılık risklerini önceden tahmin edebileceklerini bildirdi.

İhracatçı pasaportu dört yıllık
EKONOMİ
İhracatçı pasaportu dört yıllık

Analizler hızlandı

Yeni Nesil Araç Takip Sisteminin Kurulması Projesi ile de transit taşıtların takibinin yapılabildiğini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda 2 bin 500 yeni mobil ünite temin ettiklerini aktardı.

Pekcan, Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nı kurduklarını, uyuşturucu ve yasal olmayan madde analizlerini çok hızlı şekilde gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

Bakan Pekcan, Bölgesel Köpek Eğitim Merkezi'nde narkotik, asayiş, çay-tütün, silah-mühimmat-patlayıcı ve nakit olmak üzere 5 farklı branşta 189 dedektör köpek bulunduğu bilgisini verdi.

Son 5 yılda teknolojiye 410 milyon liralık yatırım

Ticaret Bakanlığı olarak son 5 yılda teknolojiye 410 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Pekcan, şöyle konuştu:

  • "Bu yıl 125 milyon yolcu, 6,5 milyon konteyner, 700 bin uçak, 80 bin gemi ve 4 milyon nakliye aracı dahil toplamda 9 milyon aracı işleme tabi tuttuk. Bu işlemleri, 2 bini adli kolluk kuvveti olmak üzere 5 bin 700 Gümrük Muhafaza personeliyle yapıyoruz. 2019 yılı başından bu yana 5 bin 411 olayda 1 milyar 45 milyon lira değerinde uyuşturucu ve 2 milyar 62 milyon lira değerinde ticari eşya olmak üzere, toplam 3 milyar 107 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. 2019 yıl sonu itibarıyla 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik. Kaçak sigara kullanımı, dünyada yüzde 10 ve Avrupa'da yüzde 8,7 seviyesinde olmasına karşın Türkiye'de bunun yüzde 2,2'ye düştüğünü memnuniyetle gördük."

Pekcan, kaçak sigara üretiminde kullanılan 110 milyon makaron ile 140 bin adet elektronik sigara yakalaması da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan kadın girişimcilere müjde
OYNAT 00:00
Ticaret Bakanı Pekcan'dan kadın girişimcilere müjde
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Pekcan, 'Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız' dedi.


Türkiye karasularındaki gemiler yakın takipte

Sunumunun ardından Komuta Kontrol Merkezi'ndeki ekranlar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Pekcan, ekranlardan, karasularında birbirine 50 metreye kadar yaklaşan gemileri dikkate aldıklarını söyledi.

Pekcan, açık denizde bazen gemiden gemiye aktarma yapılabildiğini, bu gemilerin de takiplerinde olduğunu bildirdi.

Liman ve kara kapılarının 24 saat görüntülerinin alındığını vurgulayan Pekcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

Follow me aracı olacak

Follow me aracı olacak

​DHMİ açıkladı: İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek.
İstanbuldafırtına alarmı

İstanbul'da
fırtına alarmı

Beylikdüzü'ndeki bir okulun çatısı uçtu.
Asalak vehastalıklı zihniyet

Asalak ve
hastalıklı zihniyet

Cumhurbaşkanı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni'nde konuştu.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Taraftara rağmen<br>yollar ayrıldı

Taraftara rağmen
yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Turizmde<br>yeni rekor

Turizmde
yeni rekor

Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı.

Irak ateşin ortasında

Irak ateşin ortasında

​ABD-İran rekabeti ülkedeki istikrara büyük darbe vuruyor.

'ABD'yi vurdu, kaybettirdi!'

'ABD'yi vurdu, kaybettirdi!'

​FED'den Trump'ı çıldırtacak ticaret savaşı çıkışı.
Eylemsel faaliyet yürütüyorlardı

Eylemsel faaliyet yürütüyorlardı

​İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 gözaltı.
Şırnak'ta kar <br>elektriği vurdu

Şırnak'ta kar
elektriği vurdu

​Taşlanan ekipler elektrik kesilmesin diye yollarda.
Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

"​Rüşvet istediler" deyince disipline gönderilmişti.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadrodaki bir isim şaşkınlığa neden oldu.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlilerine saldırıda yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.