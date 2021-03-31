Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan Esnafa yönelik kira desteklerinde başvuru sürelerini uzattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafa yönelik kira desteklerinde başvuru sürelerini uzattık

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafa yönelik kira desteklerinde başvuru sürelerini uzattık

Ticaret Bakanı Pekcan, esnafa yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını açıkladı. Pekcan, desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerin 30 Nisan saat 23.59’a kadar başvurabileceklerini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafa yönelik kira desteklerinde başvuru sürelerini uzattık
Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Bakan Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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