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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Otomotiv ve emlak denetimlerinde 889 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyetini engelleme adına yapılan denetimlerde, otomotivde stokçuluk yapanlara ve emlak sektöründe fahiş fiyat uygulayanlara toplamda 889 milyon TL idari para cezası kesti.

Pınar Görgü
09:37 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:20 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetim ve kestiği cezalara ilişkin bilgileri paylaştı.
Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetim ve kestiği cezalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, otomotivde stokçuluk yapanlara ve emlak sektöründe fahiş fiyat uygulayanlara, yetki belgesi olmadan çalışanlara, kurallara uymayanlara kesilen cezaları ve veriliş nedenlerini aktardı.



Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetim ve kestiği cezalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Ticaret Bakanlığı olarak adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmekle birlikte, tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere çeşitli sektörlerde yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede gerekli tüm hukuki ve idari tedbirler hızlı bir şekilde alınmaktadır.

Otomotiv ticaretinde düzenlemeler ve denetlemeler

Bu hassasiyete binaen motorlu kara taşıtları piyasasındaki arz ve talep dengesizlikleri sonucu ikinci el otomobil satışlarında yaşanan fiyat artışları ile stokçuluk ve sıfır taşıta erişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla alınan makroekonomik tedbirlerin yanında, ihtiyaç duyulan düzenlemeler Ticaret Bakanlığı olarak gecikmeksizin hayata geçirilmiştir.


Otomotiv sektörüne 457 milyon TL ceza

Araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kaldırılması hususunda yapılan çalışmalarımızda 294 milyon TL'si stokçuluk faaliyetleri olmak üzere otomotiv sektörüne 457 milyon TL ceza kesildi.


Bu kapsamda, motorlu kara taşıtları piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesini temin etmek üzere, 16 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe alınan ve piyasa üzerindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurarak 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılan 6 ay - 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 52 milyon TL, son 1 yılda otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 17 milyon TL idari para cezası uygulandı.


Ayrıca motosikletler de aynı düzenlemelerin kapsamına alındı.


İkinci el motorlu kara taşıtlarında fahiş fiyata 90 milyon TL ceza

Bunun yanı sıra, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildi. Söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere Ticaret Bakanlığı tarafından son 1 yılda yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandı.


Bazı bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edildi

Diğer taraftan, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması yasaklandı. Söz konusu düzenlemeye aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili bayilere stokçuluk kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık 294 Milyon TL, son 1 yılda ise yaklaşık 219 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bu bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellendi.


Emlak sektöründe düzenlemeler ve denetlemeler

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki çalışmaları da şu ifadelerle dile getirdi:


Ticaret Bakanlığı olarak özellikle yaşanan deprem felaketinden sonra, gayrimenkul sektöründe yaşanan gerçeklikten uzak spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir.


Bu kapsamdaki çalışmalarımızda ise ilan platformlarından temin ettiğimiz konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlerimiz devam etmekte olup, vatandaş mağduriyetine yol açanlar hakkında idari para cezaları uygulanmaktadır.


Emlak sektörün 121 milyon TL ceza

Emlak sektöründe gerçekleştirilmeye çalışılan bilinçli fiyat artışlarını engellemek adına emlak sektörüne 121 milyon TL idari para cezası uygulandı.


Bu kapsamda, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan emlak işletmelerine son 1 yıl içinde yaklaşık 89 milyon TL idari para cezası uygulandı.


Otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerinde yetki belgesi almayanlara ceza

Bu denetim çalışmalarımıza ek olarak Ticaret Bakanlığınca otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerinde yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere uygulama başladığı an itibariyle yaklaşık 75 milyon TL, son 1 yılda ise yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası verildi.


Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Gümrük kapılarındaki yolcu geçişlerini kolaylaştırmak için tedbir alındı

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında çeşitli tedbirler alındığını bildirdi. Bu kapsamda, Kapıkule'de tüm peronlardan geçiş sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport polisi takviyesiyle yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Gümrük sahalarında vatandaşların dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar oluşturuldu, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri yapılarak, hızlı ve güvenlikli geçişe yönelik önlemler alındı.

#Ticaret Bakanlığı
#fahiş fiyat
#piyasa
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