Ticaret Bakanlığı duyurdu: Depremler nedeniyle kredilerde süre uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ayrıca, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'da olmamakla beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini tevsik eden vergi, resim, harç istisnası belgesi sahibi firmalar 31 Aralık 2023'e kadar Bakanlığa müracaatta bulunmaları ve diğer koşulları karşılamaları kaydıyla tebliğle belirlenen belirtilen ek süre imkanından faydalanabilecek.