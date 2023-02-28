Ticaret Bakanlığı duyurdu: Depremler nedeniyle kredilerde süre uzatıldı

Buna göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'da yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesinin/belgesiz ihracat kredisinin istisnadan yararlanma süreleri 31 Aralık 2023'ten önce sona eren firmaların bugünden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma sürelerinin uzatılması uygun bulundu.