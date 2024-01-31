Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 358 lüks aracın ithalatında 'sahte fatura' usulsüzlüğü ortaya çıkarıldı! 530 milyon lira değerinde

Bakanlığın lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürürken kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.