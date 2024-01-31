Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 358 lüks aracın ithalatında 'sahte fatura' usulsüzlüğü ortaya çıkarıldı! 530 milyon lira değerinde

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgelerle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığınca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.
Soruşturma raporlarıyla bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunularak araçlara el konulması ve müsaderesi talep edildi.