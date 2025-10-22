Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı’ndan güvensiz ürüne hızlı kargo kısıtlaması

04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye’ye girişinin kısıtlandığını açıkladı.

Bakanlık, kararın tüketici sağlığını korumak ve güvensiz ürünlerin dolaşımını önlemek amacıyla alındığını belirterek, “Piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” bilgisi verildi.

182 ÜRÜNDEN 148'İ GÜVENLİ DEĞİL

İncelenen 182 üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği, bu gruplarda uygunsuz ürün oranının yüzde 81 olarak belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandığı ifade edildi. Açıklamada, bu doğrultuda insan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşımının temini için söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenlemenin bakanlıkça yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır."



