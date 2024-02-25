TİHA ailesine yeni güç: Akıncı C gökyüzünde

Bayraktar AKINCI C, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2x850 HP gücündeki üçüncü varyantı gökyüzü ile buluştu. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. Bugün gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.





EN BÜYÜK ANLAŞMA

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı. Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 9 Şubat’ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.





ASELFLIR-500 İLE VURDU

22 Şubat’ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti.





3 ÜLKEYİ UÇARAK GEÇTİ

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2023 yılında 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu’dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ı bir uçtan bir uca katetmeyi de başardı.





34 ÜLKEYLE ANLAŞTI

Bugüne kadar tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021- 2022'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te ihracat şampiyonu olarak açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gelirinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.



