Ekonomi TİM Ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİM: Ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan Tarım Komisyonu, buğday ekim alanlarının 9 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düştüğüne dikkat çekti ve "Ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
TİM'den tarım alanlarının korunmasına ilişkin dikkat çeken çağrı.
TİM'den tarım alanlarının korunmasına ilişkin dikkat çeken çağrı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep başkanlığında 4. Toplantısını yapan TİM Tarım Komisyonu “Çiftçi Kazanırsa Herkes Kazanır” mottosuyla 2023 yılı için Türkiye’nin belirlediği 40 milyar dolar tarım ürünleri ihracat hedefine ulaşmak için projeler geliştiriyor.

Türkiye’nin 2023 yılı için ortaya koyduğu 40 milyar dolar tarım ürünleri ihracatını yakalaması için atılması gereken adımlar ise şöyle sıralandı:

  1. Buğday ekim alanları 9 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düşmüş olup, üretimi artırıcı politikalar oluşturularak, ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır.
  2. Zirai analizlerde, şahit numunelerle yapılan ikinci analizlerde doğal olarak aynı sonuçlar alınmaktadır. Mükelleflere akredite laboratuvarlarda üçüncü numune alınarak yeniden analiz yaptırmaları hususu değerlendirilmelidir.
  3. Ülkemize geri dönen ürünlerde sağlık sertifikasından dolayı sadece mahrece iadeye izin verilmektedir. Geri dönen ürünlerin 3. ülkeye satılabilmesi önem arz etmekte olup, söz konusu ürünlerin uluslararası pazarlarda satılabilmesinin önü açılmalıdır.
  4. Alıcıları tarafından herhangi bir sebeple geri gönderilen kuru meyvelerin yurda girişinde Ürünün geri dönüş sebebi de dikkate alınmak suretiyle ve tekrar ihraç edilmek kaydıyla yurda girişte kolaylaştırıcı bir düzenlemeye gidilmesi önemle beklenmektedir.

Köprü ve otoyolların geliri 150 milyon TL'yi geçti
EKONOMİ
Köprü ve otoyolların geliri 150 milyon TL'yi geçti

Gram altın 227 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 227 lira seviyelerinde

Tanzim bakliyat satışı başlıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, bugünden itibaren bakliyat ve elma satışına da başlayacak.
Title
Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya’daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin edilecek.
Title
İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.
Title
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı.
Title
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı fiyat ve ürün listesi:
Title
Nohut Kilosu 5,5 lira ( İki kiloluk paket )
Title
Yeşil mercimek Kilosu 4,5 lira ( İki kiloluk paket )
Title
Yerli osmancık pirinç Kilosu 6 TL ( 5 kiloluk paket )
Title
Elma Kilosu 3 lira
Title
Her bir üründen tek paket satın alma hakkı veriliyor.
Tanzim bakliyat satışı başlıyor
Ankara ve İstanbul ve birkaç büyükşehirde sebze ile başlatılan tanzim satışlarına bugün itibarıyla nohut mercimek pirinç gibi bakliyat ürünleri ve elma da dahil ediliyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, bugün tanzim bakliyat satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte tanzim bakliyatta fiyat ve ürün listesi:


Taksit sayısı artırıldı

Taksit sayısı artırıldı

​Birçok alanda taksit sayısı 12'ye çıkarıldı.
DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonun detayını açıkladı.
Muhtar maaşları kesilmeyecek

Muhtar maaşları kesilmeyecek

​İçişleri Bakanlığı ortaya atılan iddiaları yalanladı.
Savunmada ihracat seferberliği

Savunmada ihracat seferberliği

​70'ten fazla ülkede 500'den fazla iş birliği yapıldı.
3 kişiyle başladı

3 kişiyle başladı

​12 şubede bin çalışan ile lezzet yolculuğu sürüyor.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

​Bilim insanlarından uyarı: Daha şiddetli olacak.
12 yılda bir çiçek açıyor

12 yılda bir çiçek açıyor

​Bu fotoğraf bir kez daha 2030'da çekilebilecek.

Tanzim fiyatı belli oldu

Tanzim fiyatı belli oldu

​Nohut, mercimek ve pirinç de satılacak.
Acilen tedbir alınmalı

Acilen tedbir alınmalı

​Buğday ekim alanı 7.2 milyon hektara düştü.
6 bin telefon geldi

6 bin telefon geldi

'Beni MİT'e alır mısınız' diye soran da var, 'hakkımda soruşturma var mı' diye soran da.
Arabada Kim var

Arabada Kim var

​Dünyanın gözü Vietnam'daki bu görüşmede.
AGİ zamlı olarak yansıdı

AGİ zamlı olarak yansıdı

​Asgari ücrete gelen zamla birlikte maaşlar arttı.
Son 3 gün

Son 3 gün

​Vergi borçlarında son başvuru tarihi 28 Şubat.
Benzine sürpriz indirim

Benzine sürpriz indirim

​Gece yarısı gelen zammın ardından sabah indirim.
Taraftarla tartıştı

Taraftarla tartıştı

​3-0'dan dönen maçın ardından Güneş'e tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.