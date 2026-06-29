TIR dorseleri raya iniyor

Türkiye, lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayacak yerli ve milli TIR dorsesi taşıma vagonunda test aşamasına geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen TIR Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi kapsamında prototip üretiminin tamamlandığını, test süreçlerinin başladığını açıkladı. Bu yıl 100 adet üretilmesi planlanan yeni nesil vagonlarla TIR dorseleri demir yolunda da taşınabilecek. Böylece kara yolu ile demir yolu aynı lojistik zincirinde buluşurken, yük taşımacılığında maliyetlerin düşürülmesi ve çevresel etkinin azaltılması hedefleniyor.

100 ADET VAGON ÜRETİLECEK

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın bu yıl içinde 100 adet TIR dorsesi taşıma vagonu üretmeyi planladığını belirterek, testlerin tamamlanmasının ardından araçların hizmete alınacağını söyledi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen vagonların Türkiye'nin demir yolu filosunu güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, projenin lojistik sektörüne daha verimli bir taşıma modeli kazandıracağını ifade etti.

KARA VE DEMİR YOLU İÇİN ENTEGRE SİSTEM

Yeni sistemle yüklerin uzun mesafelerde demir yoluyla, son kilometre dağıtımlarında ise kara yoluyla taşınması mümkün hale gelecek. Böylece iki taşıma modu birbirini tamamlayan entegre bir yapıya kavuşacak. Bakan Uraloğlu, proje sayesinde hem lojistik maliyetlerinin düşürüleceğini hem de karbon emisyonunun azaltılarak çevreci taşımacılığın yaygınlaştırılacağını belirtti. Yeni vagonların, lojistik altyapısının güçlendirilmesinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.







