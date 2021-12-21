Ekonomi TLnin korunması için atılan adımlara MÜSİADdan destek Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL'nin korunması için atılan adımlara MÜSİAD'dan destek: Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Saygılı, "Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Ülkemizin menfaatleri adına vermiş olduğumuz ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz ve güvenimiz tamdır." dedi.

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Haber Merkezi İHA
TLnin korunması için atılan adımlara MÜSİADdan destek: Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır
MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye dair verdiği mesajların ardından döviz kurunun düşüşünü değerlendirdi. Başkan Saygılı, "Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır" dedi.
"Bugün ülkesine güvenen iş adamları için mutlu bir gün"
diyen Başkan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu kararlar ve reform paketleri ile yapay bir şekilde yükselen dolar sert bir düşüş yaşadı. Ülkemizin menfaatleri adına vermiş olduğumuz ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz ve güvenimiz tamdır. Bugün ülkesine güvenen iş adamları için mutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamanın iş dünyamız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını görmekteyiz. Türk lirasındaki mevduatların kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyecektir. Bunun etkilerini piyasada görmeye başladık. TL mevduatına kur farkı getirilmesi bu paketin en önemli birleşenlerinden birisi olmuştur. Yeni ekonomik tedbirler kapsamında birçok adımın atılması bizleri sevindirdi. Özellikle ihracatçımızın kurdaki ataklardan dolayı yaşadığı fiyatlayamama problemine karşı kur garantisi getirildi" şeklinde konuştu.

Kur korumalı TL mevduatı nedir?
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Kur korumalı TL mevduatı nedir?

"Türkiye ekonomisi bütün algı manipülasyonlarına karşı dimdik ayaktadır"

Saygılı, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek ve bu işlem sonucunda ortaya bir fark çıkarsa ihracatçımıza bu fark devlet tarafından ödenecek. Bu da ihracatçımızı destekleyici güçlü bir adım oldu. TL’nin korunması adına çok önemli adımlar atıldı. Bu manada oluşan bu havayı çok önemsiyoruz. Kurda görülen artışların fiyatlara yansıma hızının aynı şekilde kurda görülen düşüşle birlikte mutlaka fiyatlara yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm halkımızın beklentisi de bu yöndedir. Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı daha da artırarak büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize inancımız tamdır."

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