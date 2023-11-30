TL'ye geçiş zamanı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuştu. Erkan, Türk Lirası'na (TL) geçiş zamanının geldiğini belirterek, “Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. TL tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep arttı. 17 Kasım itibarıyla sadece 12 hafta içerisinde, TL mevduat 1,7 trilyon lira artarken, Kur Korumalı Mevduat 601 milyar lira ve döviz cinsi mevduat da yaklaşık 3 milyar dolar azaldı" bilgisini verdi. Erkan, Merkez Bankası rezervlerinin de çok güçlü bir artış eğiliminde olduğunu vurguladı.

CDS’LER 339 PUANA KADAR GERİLEDİ

Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan 5 yıllık CDS priminin 339 puana kadar gerilediğinin altını çizen Erkan, “Türkiye'ye olan yatırımcı güveni finansman koşullarında belirgin bir iyileşmeyi gösteriyor. Bu da döviz kurundaki istikrara önemli bir katkı sunuyor. Beklentilerin iyileşmesi sürecinin bir parçası olarak, döviz kuru oynaklığında kayda değer bir düşüş gözlemliyoruz. Bir ay vadeli dolar/TL opsiyonların ima ettiği oynaklık, mayıs ayında kaydedilen yüzde 60 civarından, keskin bir düşüşle yüzde 10 seviyesinin altına indi” diye konuştu.

KİRALARDA DÜŞÜŞ İÇİN TARİH VERDİ

Fiyatlama davranışlarındaki olumlu gidişatı da örneklerle anlatan Erkan, şunları kaydetti: "Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarında uzun aradan sonra fiyat indirimleri görülmeye başlandı. Büyükşehirlerde kiralık ev ilanı fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri aldık. Kira ve eğitimde dezenflasyon 2024 sonu ve 2025’te daha hissedilir hale gelecek. Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor. Altın, döviz ve gayrimenkul fiyatları üzerindeki baskı yavaşlayacak."

Türkiye'ye Fon girişleri hızlanacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, döviz kuru konusundaki duruşlarının net olduğunu söyledi. Bahçıvan, "Biz TL’nin değerinin düşmesine dönük ve yüksek volatilite konusunda hassasız. Fakat bazen TL’yi gereğinden fazla değerli kılan Merkez bankası politikalarının da Türk reel sektörünün rekabet gücünü nasıl azalttığını yakından biliyoruz” dedi. Önümüzdeki dönemde fon girişlerinin hızlanacağına da dikkati çeken Bahçıvan, "Böylece bu süreç Merkez Bankamızın rezerv artış politikasıyla da desteklenerek, kurlardaki aşırı volatilitenin önüne geçebilecek desteklerin oluşmasına kaynak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçıvan, Eximbank kredilerinde limit, vade ve teminat başlıklarının tümünde daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.







