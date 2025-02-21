TL'ye ilgi rezervde rekor getirdi

Para ve maliye politikaları kapsamında atılan adımların etkisiyle yatırımcıların Türk Lirası (TL) varlıklara ilgisi artarken, döviz kurlarında sağlanan istikrar Merkez Bankası’nın rezerv pozisyonunu güçlendiriyor. Merkez Bankası izlediği yol haritası doğrultusunda piyasanın TL ihtiyacını karşılarken, bir yandan da döviz alımlarını sürdürerek hem kurların aşırı değer kaybetmesinin önüne geçiyor hem de rezerv biriktiriyor.





HAFTALIK ARTIŞ 5,7 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre toplam rezervler, 14 Şubat haftasında 5 milyar 660 milyon dolar artarak 173 milyar 152 milyon dolarla tarihi rekor kırdı. Swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü. Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar büyümeyle 100 milyar 677 milyon doları buldu. Altın rezervleri ise 1 milyar 912 milyon dolar artışla 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi. Rezervlerde yaşanan iyileşme, Türkiye ekonomisini dış şoklara karşı daha dayanıklı bir pozisyona taşırken, kur risklerini de azalttı.





DÖVİZ TALEBİNE KARŞI GÜVEN DUVARI

Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Alnus Yatırım Stratejisti Erdoğan Turan, Merkez Bankası'nın rezerv güçlendirici politikasının, en başta Kor Korumalı Mevduat uygulaması sona ererken muhtemel döviz talebine karşı bir güven duvarı konumunda olduğunu söyledi. Turan, "Güçlü rezerv kur riskini baskılar, bu da birçok makro dengeye pozitif etki sağlar. Eğer Merkez Bankası alıcı olmasaydı kuru çok daha düşük seviyelerde rahatlıkla görebilirdik. Döviz kurunun sabit kalması veya düşmesi enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’na destek oldu. Enflasyonla kur arasında güçlü bir ilişki var, kur yükseldikçe enflasyon da yüksek kalıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman fiyat istikrarını sağlama konusunda rezervlerin güçlü kalması fayda sağladı" dedi.





SERMAYENİN BAKIŞ AÇISI POZİTİF

Merkez Bankası'nın kuru daha düşük seviyede de dengeleyebileceğini, böylece enflasyonla mücadele yüksek fayda sağlayabileceğini belirten Turan, "Fakat bu senaryoda ihracat cephesi zayıf kalırdı. Aşırı değerlenmiş TL ihracatçı için dezavantaj. Uluslararası arenadan bakınca güçlenen rezerv not artışlarına da pozitif etki etti ve uzun vadeli sermayenin yurt içine bakışını da yumuşattı" ifadelerini kullandı.



