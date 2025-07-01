TMSF, Türkiye’nin lider mobilya markası İstikbal için satış ihalesi başlattı

Yatırımcılar, 4 Temmuz - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında İstikbal Mobilya tesislerini ziyaret ederek şirketle ilgili detaylı bilgi alabilecek ve veri incelemesi yapabilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, hazırladıkları kapalı teklif zarflarını en geç 29 Eylül 2025 saat 16.30’a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekiyor.