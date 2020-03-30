TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kampanyaya 10 milyon lira destek vereceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira destek verecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na TOBB olarak 10 MİLYON TL destek veriyoruz.#BizBizeYeterizTürkiyem 🇹🇷 — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) March 30, 2020

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden güçlü değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. Erdoğan, 'Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz' dedi. BiP'te paylaş

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