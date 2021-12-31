Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor

Bursa’da araç kiralama işi ile uğraşan Yusuf Yamanlar Doğan SLX marka aracı aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Allah’ıma şükürler olsun ki 35 yaşındayım ve 35 yıllık hayalimi bugün gerçekleştirdim. Bu arabalar Türkiye’de yaşayan her arkadaşımın, her kardeşimin çocukluk hayalidir. TOFAŞ’ın kuş serisi, eskimeyen bir yüz. Allah bana en lüks araçlara binmeyi nasip etti ama böyle bir Doğan’a binmeyi nasip etmedi. Bu araç benim çocukluk hayalimdi...