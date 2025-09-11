Togg bayilik verecek: Beş ay içinde açılmaya başlayacak

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility Fuarı’nda ihracata başlayan Togg’un Türkiye’de bayilik yapılanmasına geçeceği açıklandı. Düzenlenen basın toplantısıyla detayları anlatan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş, markanın geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.





İKİNCİ EL ARAÇ İŞİ DE YAPACAK

Satışlarını internet üzerinden yaptıklarını hatırlatan Togg Başkanı Fuat Tosyalı, “Tüm bölgelerde daha etkin bir şekilde vatandaşa ulaşmak için bayilik yapılanmasına gidiyoruz. Bayilikle birlikte kârlılığımızdan da feragat ederek daha çok kişiye ulaşacağız. Satış ve servis alanlarında buradan elde edeceğimiz tecrübeyle gelecek dönemde sayılarını artıracağız. Bunun yanında bayilikle ikinci elde takas yoluyla alım ve satımı da yaparak vatandaşların Togg’a daha kolay ulaşmasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.





GELECEK 3-5 AY İÇİNDE DEVREDE

Togg CEO’su Gürcan Karakaş da konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde 5-6 noktada başlayacağız acente bayiliğiyle ve oradan öğrendiklerimizle bunu artırarak ülkemizin geri kalanına biraz yaymak istiyoruz. Hibrit bir çalışmanın birbirini desteklemesi. Avrupa'ya da aynı mantıkla açılmak istiyoruz."





ALMANYA’DAN SONRA SIRA FRANSA VE İTALYA’DA

Karakaş, neden ilk Almanya'nın tercih edildiğine ilişkin, "Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olaylarda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik. Almanya'daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.





ÜÇÜNCÜ MODEL T8X’E ÇALIŞMAYA BAŞLADIK

T10X ile T10F arasında 2,5 yıl olduğuna ve yeni modelin ne zaman geleceğine dair bir soruya karşılık Togg CEO’su, öğrenen bir organizasyonun aynı süreçleri tekrarlarken daha hızlı ilerlediğini ancak yapay zekada, bataryada ve bağlantılı teknolojilerde çok hızlı bir değişimin içerisinden geçtiklerini, bu değişimi hazmederek ilerlemeleri gerektiğini söyledi. Karakaş, "T10X'in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık. Normalde böyle bir ürünün dediğiniz doğru, 2,5 senede çıkması lazım ama biz onu 2 sene kadar önce çıkarmak için çabalıyoruz şu an" diye konuştu.





HİÇBİR YATIRIMCIYLA GÖRÜŞMÜYORUZ

Fuat Tosyalı, yerli veya yabancı yatırımcılar ile görüşüp görüşmediklerine dair değerlendirmede de bulundu. Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Tosyalı, “Görüşmedik bugüne kadar. Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklığımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok. Özellikle ortaklık, ortaklığa gidecek bir yolda herhangi bir görüşmemiz de yok, öyle bir şeye açık da değiliz. Ama aracımızı geliştirebilme adına Türkiye'den de çok tedarikçiyle görüşüyoruz. Dünyanın her yeriyle görüşüyoruz" dedi.





YURT DIŞINDA UCUZ ALGISI GERÇEK DEĞİL

Togg’un yurt dışında daha ucuz araç sattığı iddialarına da değinen Fuat Tosyalı şu şekilde konuştu: “Almanya'da daha ucuz nasıl satalım? Neticede bizim bir fabrika çıkış fiyatımız var. Bu ürünün her ülkede, o ülkedeki vergilere göre fiyat farklılıkları içerebilir. O üzerindeki mali, vergisel yüklerden kaynaklanır. Netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla, Almanya'da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV'si, ÖTV'si aracın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye'den ucuza olmayacak.”



