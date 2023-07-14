Togg büyüklüğünde 12 yeni yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlıkta basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin yeni dönem hedefleri, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. En az Togg büyüklüğünde 12 yeni yatırımın yapılacağını belirten Kacır, "Bu yeni yatırımlardan biri de uzay sektöründe olacak" ifadesini kullandı.





DEPREM BÖLGESİNE YENİ FİNANSMAN

Deprem bölgesinde Dünya Bankası aracılığıyla yeni bir finansmanı devreye alacaklarını ifade eden Kacır, "Hasar seviyesine göre, ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlayacağız. En küçük firmalar için, bir çalışanı olan ve hasar görmemiş firmalara da 120 bin liraya kadar bu destekten pay vereceğiz. 0 faizli olacak bu finansman ilk iki yıl geri ödemesiz ve 36 ay geri ödemeli şekilde depremzede esnafımıza verilecek" dedi.





MARKALAR TÜRKİYE YOLUNDA

Şampiyonlar Ligi finalinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Togg sözü verdiklerini hatırlatan Kacır, “Önümüzdeki hafta da bunu teslim edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatındaki diğer ülkelere de Togg’u hediye edeceğiz” diye konuştu.Bakan Kacır, tüm otomobil markaları ile masada olduklarını, hibrit ve elektrikli araçlara ilişkin yeni yatırımları hızlandırmaya çalıştıklarını anlattı. Kacır, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde yeni markalar Türkiye’ye gelecek. Hem Avrupa’dan hem de Asya’dan Türkiye’ye ilgi çok fazla var. Çin’den birden fazla marka Türkiye’ye ilgi gösteriyor."





ÇİPTE 60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’deki yetişmiş insan tecrübesi ve Katar’ın da teklifiyle yeni bir adım atacaklarını dile getiren Kacır, "65 nanometre çipleri üreteceğiz. 60 milyon doların üzerinde bir yatırım bu. Önceden Katar’da yapmayı planladıkları bir yatırımı biz Türkiye’ye getirttik" şeklinde konuştu.





Yerlilik oranı %68’i geçecek

Togg’da 100’e yakın yerli tedarikçi ile çalışıldığını ifade eden Bakan Kacır, “Malum yüzde 51 yerli ürün hedefi ile yola çıkıldı. Yeni nesil endüstri bakış açısıyla 30 bin araçlık kamu alım programıyla biz bir millileşme programı yürütüyoruz. Anlaşmamız yüzde 51 ile başlayacak olsa da 3 yıl içerisinde yüzde 68 yerliliğe ulaşmak istiyoruz. 20’ye yakın yerli start-up ile bu yüzde daha yukarı çıkarılacak” dedi. Kacır, Doğu Anadolu gözlemevindeki teleskoptan bu yıl ilk ışığı almayı hedeflediklerini, ayrıca ilk hibrit uzay motorunu da uzayda çalıştırdıklarını kaydetti.



