​​TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobilin adının belli olacağı tarih

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, CNN Türk'e katılarak "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili soruları yanıtladı.

Karakaş, "Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

OYNAT 00:00 TOGG CEO'sundan yerli otomobil için fiyat açıklaması Türkiye'nin otomobili tanıtıldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş otomobilin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş 'Fiyat vermek hem doğru değil hem de iki sene sonrası için mümkün değil' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Karakaş, "Fiyat vermek hem doğru değil hem de iki sene sonrası için mümkün değil" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Erdoğan, programı sonrası yerli otomobili test etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.

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