Togg satışları 88 bini geçti

Togg, 2025 yılında kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası doğrultusunda hedeflerine ulaştı. Togg, 2025'te 39 bin 20 adet T10X ve T10F satışıyla toplamda 88 bin aracını yola çıkardı. 2025 yılının bir değerlendirmesini yapan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2025 yılında Almanya ile Avrupa yolculuğunun başladığını hatırlatarak, geleceğe dair ipuçları verdi.

ALMANYA’DA 50 BİN TRUMORE İNDİRİLDİ

Togg’un T10X ve T10F modellerinin Euro NCAP’ten 5 yıldız aldığını hatırlatan Fuat Tosyalı, “Bu derecelendirmeyle T10X ve T10F, Avrupa’nın en güvenli üç otomobilinden ikisi oldu. Hem T10X hem T10F modelimizi ülkemizin yanı sıra Almanya’da da kullanıcılarla buluşturduk. 2025 yılı için kontrollü bir planla ilerlediğimiz Almanya’da kasım ve aralık aylarında 240 satış sözleşmesi yapıp, yıl sonu itibarıyla 144 aracımızı teslim ettik. Teslimatlarımız hala devam ediyor. Kullanıcılarımızın satış öncesi test sürüşü randevuları, satış, ödeme, finansman, satış sonrası işlemler gibi süreçleri takip edebildikleri Trumore uygulamamızı indirenlerin sayısı ise Almanya’da şu ana kadar 50 bin kişiyi aştı” diye konuştu.

2 MODELE DE YENİ RENKLER GELİYOR

Togg’un elektrikli araç pazarındaki liderliğine de dikkat çeken Tosyalı, “T10X, 2025 yılında da hem markamızın hep pazarın lokomotif modellerinden biri olmayı sürdürdü. Eylül ayı itibarıyla pazara sunduğumuz T10F’e de ilgi büyük. T10X’in pazardaki istikrarı ile T10F’in oluşturduğu yeni ilgi birbirini tamamladı. 2026 yılında da hem T10X hem T10F için yeni renk seçeneklerimiz olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmaya odaklanıyoruz” dedi.

KALİTE ALGISINDA %34’LÜK İYİLEŞME

Tosyalı, T10X’te hayata geçirilen sürekli iyileştirmelerin kullanıcıya yansıyan kalite seviyesini belirgin biçimde yükselttiğini vurgulayarak, “T10X modelimizde yürüttüğümüz sürekli iyileştirme çalışmaları sonucunda, kullanıcı kaynaklı kalite geri bildirimlerinde bir önceki yıla kıyasla önemli bir iyileşme sağladık. Sürekli olarak ölçtüğümüz kullanıcı memnuniyet anketlerinde kalite algısına ilişkin göstergelerde yüzde 34’lük bir iyileşme kaydettik. İkinci akıllı cihazımız T10F’i ise, T10X’in ilk devreye alındığı döneme kıyasla kalite göstergeleri açısından daha iyi bir başlangıç seviyesinde devreye aldık” diye konuştu.

2026’DA YENİ BAYİLER YOLDA

Togg’un daha fazla kullanıcıyla temas etmek için deneyim ve servis noktaları ağını yeni iş birlikleriyle büyüttüğünü de vurgulayan Tosyalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Togg, bugün 14’ü sabit 8’i mobil olmak üzere toplam 22 deneyim merkezi; 41’si fiziksel 35’i mobil olmak üzere 76 servis noktasıyla 81 ilimizdeki Togg kullanıcılarına hizmet sunuyor. Aralık ayıyla birlikte pilot uygulama olarak Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ’da yeni temsilci bayilik ve servis noktalarımız devreye girdi. 2026 yılına ilişkin genişleme planlarımızı da tamamen kullanıcı geri bildirimleri, saha verileri ve ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturuyoruz.”

TRUGO’YLA 5 MİLYON ŞARJ

Trugo’nun da pazar lideri olduğunu belirten Fuat Tosyalı, “Trugo, lisanslı şarj ağı operatörü olarak 2023 yılı nisan ayından bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı. 81 ilde iş birlikleriyle birlikte 2200’ün üzerinde istasyon ve 4000’in üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor ve ultra hızlı şarj cihazlarında yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor. Kesintisiz enerji, yaygın şarj ağımız ve yüksek hızlı şarj çözümlerimizle Türkiye’nin elektrik dönüşümüne de güç katmayı sürdürüyoruz” dedi.







