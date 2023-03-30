Togg talihlisi: Rüyamda bana çıkacağını görmüştüm

Togg kurasının kendisine çıktığı için çok mutlu olduğunu ifaden talihli Metin Çetin, “Aracın bana çıkacağını hissediyordum, rüyama da girdi. Araca belirli miktarda paramızı ödedikten sonra 23 Martta yazıldık. Kayıt olduğum zaman aracın bana çıkacağını hissetmiştim. O yüzden çok mutluyum. Eğer kura çıkmasaydı çok üzülürdüm. Çünkü emeklerimiz var. Aracın TX10 modeli 523 menzilli olanına başvurdum. Projeyi iki yıldır takip ediyorum. Kendi işimden de kaynaklı araç parçaları üretiyorum. O yüzden bu projenin üzerinde yoğun mesai harcadım. Yerli ve milli olması insanın içinde heyecan oluşturuyor. Ayrıca, aracın yüzde 100 elektrikli olması da beni çok etkiliyor. Başvuru yaparken kafamdaki plan; elimdeki aracı satıp Togg almaktı. Şu anda da planım güzel işliyor. Rengi ise Anadolu kırmızısı” şeklinde konuştu.