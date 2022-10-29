Togg'a ilişkin yeni detay: Satış sonrası servis hizmetini doğrudan Togg verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış sonrası kameraların karşısına geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve firmanın ortakları soruları yanıtladı.

Hisarcıklıoğlu, Togg'un ortakları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılında TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Şirketleşme anlamında Türkiye'de bir ilki denediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sanayi şirketlerinde böyle çoklu ortaklık, hepsi de kendi alanında, kendi sektöründe dev olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız beraber inandılar bu projeye. Baştan beri yılmadan 5 senedir bir sürü zorluklar oldu ama zorluklara rağmen yılmadan devam ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Togg nasıl Türkiye'nin ilk arabası ise her şeyi bize ait olan bir arabaysa, bu ortaklık da Türkiye'de diğer şirketlerimize bir rol model olur. Paylaşarak, birlikte, hepimiz birbirimizden güç alarak, hepimiz birbirimizin eksik olduğu tarafı tamamlayarak bu ortaklıkta bir başarıya ulaştık. Hani çok güzel bir söz var ya kültümüzde; 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır' diye. İşte tam bunun göstergesi bu. İnşallah bu birliktelik rahmeti de getirdi. Yakında inşallah satışta da hep beraber bunu göreceğiz."

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"Servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz"

Gürcan Karakaş da Togg'un ihracat planlamasına ilişkin soru üzerine, her markanın önce kendi memleketinde ve ülkesinde başarılı olmasına inandıklarını vurguladı.

Mart ayının sonunda trafiğe çıkmaya başladıktan itibaren kendilerine 15-18 aylık süre verdiklerini dile getiren Karakaş, "Bu başarımızı ispatladıktan sonra da yurt dışında, özellikle Avrupa'da hangi ülkelere gideceğimizin önceliklerinin belirlenmesiyle beraber şimdiden çalışmalara başladık. Yakın zamanda da açıklarız ama şu an için çok erken." dedi.

Satış sonrası süreçle ilgili soruyu yanıtlayan Karakaş, "Biz bunu kendimiz yapmaya karar verdik. Yani servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün; olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla bizim ülkemizde 7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktamızla, artı mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yıllık üretim adedi ve Togg'da kullanılan çipler

Karakaş, yıllık üretim adedi konusundaki soruyu şöyle cevapladı:

"Buraya sıfırdan bir tesis kurduk, yeni bir ekip kurduk ve teknik olarak bir imalatın belli adetlere, belli hızla yüksek adetlere ulaşması gerekiyor. Yani bugün biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduysak haftaya pazartesi bu 100 bin adede ulaşılmayacak. Zaten bir modelle de 100 bin adede ulaşılmaz. Bizim önümüzdeki seneki planımız 20 bin civarında."

Gürcan Karakaş, otomotiv dünyasındaki çip krizinin temel nedenlerinden birinin gerçek anlamda kullanılan çiplerin teknolojisinin çok eski olmasından kaynaklandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle tedarik zincirindeki kopmalardan sonra hiçbir çip üreticisinin dönüp yeniden bu eski teknolojileri öncelikle indirmek istememesi... Çünkü tüketici elektroniğinde kullanılan çok daha karlı, çok daha büyük adetlerde üretilen çipler var. Dolayısıyla eğer fikri mülkiyeti sizdeyse ne yaparsınız? Tüketici elektroniğine yakın çipleri kullanırsınız. Biz de onu yaptık. Örneğin kendi tasarladığımız cihazımızın üzerindeki 10'a yakın çipi Vestel ile beraber geliştiriyoruz, sanayileştiriyoruz. Onlarla beraber değiştirerek dolayısıyla pazarda daha kolay bulunabilecek, daha fazla kullanılan ve tüketici elektroniğine daha yatkın ürünleri kullanarak çözüyoruz."

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"Önce Türkiye'de başarılı olmalıyız"

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise Cumhuriyet'in 99'uncu yılında Türk milletinin karşısına güzel bir işle çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

TOGG'a giriş hikayesine değinen Tosyalı, şu bilgileri verdi:

"Tosyalı olarak demir çelik sektöründe ana oyunculardan biriyiz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yerinde hem üretim yapıyoruz hem yatırımlar yapıyoruz. Biz geçtiğimiz yıl BMC'yi satın alarak taşıt endüstrisine girdik. Kaderin cilvesidir ki TOGG'un ilk yatırımı kurulurken, ısrarla bu yatırıma girmem teklif edilmişti. Ben 'Biz demir çelik üreticisiyiz, taşıt endüstrisi bize uzak.' deyip uzak durmuştum. Kader bizi tekrar bu işin içine soktu, demek ki bu anı yaşamak varmış. Bu anı yaşamak, bir yandan da muazzam bir eserle karşınızda olmak... Ayrıca da milli tankımızı gelecek yıl üretip ordumuzun hizmetine vereceğiz."

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Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, otomotiv sektörünün içinde olduklarını ve Togg projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Önemli ihracatlar yaptıklarına dikkati çeken Özilhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnandığımız bir proje. Elektrikli araç olduğu için biz Anadolu Grubu olarak inanıyoruz ve 'Elektrikli projeyse varız.' dedik. Neticesinde de elektrikli proje olarak geliştirilmesine karar verildi. Bu değişimin, dönüşümün başındayız. Elektrikli araçların çok önemli avantajları olduğuna inanıyoruz. Sıfırdan başlayan bir elektrikli aracın çok da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah daha yeni başladık bu işe. Bundan sonra bize çok daha zor bir dönem başlıyor. Üretmek, satmak, yaymak, markayı tanıtmak, ihracat yapmak, bunların hepsi zor işler. Önce Türkiye'de başarılı olmalıyız."

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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yerli ve milli bir hayalin doğuşuna şahitlik ettiklerini söyledi.

Çok gururlu ve heyecanlı olduklarını belirten Aksu, "Togg, milletçe beraber olduğumuzda ne gibi işler başarabileceğimizin önemli bir göstergesi. Türkiye'nin Turkcell'i önemli bir teknoloji şirketi. Binlerce AR-GE çalışanımız var. Aynı zamanda Türkiye'de en fazla patent alan şirketlerden biriyiz. Hep bu projenin başında 'Turkcell niye hissedar?' diye tartışılırken e-mobilite ekosisteminin devreye girmesi, ekosistemi ve elektrikli araçlarla beraber aslında Turkcell'in hissedarlığı sorgulanmaktan çıktı. Çünkü artık otomobil endüstrisi bir e-mobilite ekosistemine döndü." diye konuştu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise "Türkiye'nin otomobiline var mısın yok musun?" denildiğinde, "Varız." dediklerini ve bu karardan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

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Elektrikli araç üretme noktasında tam zamanında sektöre girdiklerini kaydeden Zorlu, iki sene gibi bir sürede tesisi oluşturduklarını anımsatarak, tüm çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk Togg banttan indi: 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler

FOTOĞRAF 19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı Togg'un ilk siparişini verdi.. \"EMİNE HANIM KARAR VERECEK\"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında \"Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz\" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı. ANADOLU KIRMIZISINI İSTEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Hepsi birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.\" ifadelerini kullandı. Erdoğan ailesinin alacağı TOGG'un rengi belli oldu: Emine Erdoğan duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Emine Erdoğan sosyal medyadan beğendikleri rengi duyurdu.

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